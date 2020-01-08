三星推出T7 Touch移动SSD：搭载指纹传感器，读速超1GB/s

IT之家1月8日消息 根据三星官方的消息，三星电子今日发布了移动固态硬盘T7 Touch，采用了时尚、紧凑的外观设计，USB 3.2 Gen 2接口，搭载指纹传感器，读写超1GB/s，将于2020年第二季度上市。

据介绍，与以前的存储解决方案相比，移动固态硬盘T7 Touch 在传输速度上有了显著提升。其最高读取速度可达1,050MB/s，最高写入速度可达1,000MB/s，速度约为其前身移动固态硬盘T5的两倍，比三星外置硬盘1TB（HX-MTD10EA）快9.5倍。

T7 Touch在密码保护和AES 256位硬件加密的基础上，还率先将内置指纹识别功能引入了三星固态硬盘。每台T7 Touch均配备“动感LED”显示，用户只需简单的一瞥，即可确定设备是否处于连接状态。T7 Touch增加了坚固的金属（铝合金）外壳，重量只有58克。

T7 Touch有经典黑和时尚银两种颜色可供选择，并提供500GB、1TB和2TB三种容量型号，配备USB Type-C-to-C以及USB Type-C-to-A两种数据线，并兼容Windows、Mac和Android等操作系统。T7 Touch还包含有三年有限保修，制造商建议零售价为：500GB 129.99美元，1TB 229.99美元，2TB 399.99美元。