北京化工大学特聘教授David：用短视频进行科普有三大优势

1月12日消息，牛津大学化学博士、北京化工大学特聘教授David G. Evans用快手展示化学实验，进行科普后，迅速成为科普网红。今日David聊了聊自己是如何与短视频结缘的，以及十几年的科普心得。

David从2001年就开始做科普，当时就是通过传统的线下方式，去学校、科技馆等参加一些科学节。2008年，David的助手回山东老家过年，他的很多朋友当时都在玩短视频，然后助手就向David安利了短视频，David就是从这时候开始玩短视频的。

David说，当时就是放一些化学实验短视频到快手，结果发现真的有人在看，“我们是做科学的，所以要坚持下去”。由此，也成就了如今的科普网红。

在David看来，用短视频做科普有三大优势：

一是，相比线下的几十、上百人，线上的用户要多得多，可以让更多人看到化学实验。

二是，每个国家的的经济发展都是不平等的，在北京、上海大城市学生有很多的机会参加科普活动，但是在第三四线城市和农村很难找到这样的机会，在短视频平台，你有网络、手机就可以（看视频）。

三是，短视频是一个娱乐工具，可以寓教于乐。观众不是故意找到我的化学视频，只是偶尔找到了，有的人就觉得很有意思，就关注我们，继续看我们的化学视频，受到我们视频的影响也许会开始打开专业的科普App。

David现在就发两种短视频，一种是比较短的、有趣味的短视频，来提高用户的兴趣；另一种是比较长的、详细讲原理的，可以进行更深入的科普。

结构生物学家、清华大学生命科学学院院长王宏伟提到了一个问题：在科普活动中，中国的高中生和小学生的反应有很大区别，高中生常常不会问问题，或者不愿意、不主动问问题，小学生则相对保持着对周围世界的好奇心。

王宏伟希望科普活动可以给中国的青少年心中埋下一颗种子，扩展他们的视野，也希望这颗种子可以发芽，小学生可以从小立志，长大愿意成为科学家。

对此，David也认为，埋下科学的种子很重要，但这只一个小部分，更重要的是，不管从事什么行业，都需要有一个科学思维。现在是信息时代，信息太多了，你要如何在冗杂的信息中做出有价值的判断，就需要科学思维。

尤其是涉及到化学方面，有很多谣言，经常看到广告说我们的洗发水、化妆品没有化学成分，这是不可能的，哪个物质里面没有H2O呢？“望每个孩子都会得到科学思维的种子，以后会传播给家里人和朋友。”David如是说。