安阳市通管办：运营商集体断网部分不实，光缆系遭村委破坏

IT之家1月13日消息 近日网上有关运营商集体“拉黑”河南一村庄网络通信一事引发公众讨论，对此安阳市通信发展管理办公室也针对此事发布了一则官方公告，一起来看一下。

公告原文：

近期个别网络媒体以《河南“全国文明村”惹毛4大通信公司，运营商发公告集体断网》为题，报道了近期安阳市文峰区宝莲寺袁薛庄村通信阻断，以及各大运营商联合发布公告，被迫停止该村通信服务的有关情况。

经查，该新闻报道中部分内容与实际不符。经安阳市通信发展管理办公室（以下简称市通管办）核实，现就袁薛庄村通信阻断事件具体情况向社会各界通报如下：

2019年11月22日，袁薛庄村村委会以书面形式，通知各运营商光缆入地并承担管道投资。但在运营商安排相关人员现场勘察后，发现村内道路无合规通信管道，不具备入地条件；经运营商多次派员同村委会协调未果。

2019年12月23日15时左右，袁薛庄村内发生大面积通信故障，电信、移动、联通抢修人员到现场发现通信杆路已被拔出，光缆正在被破坏性清剪，维修人员随即报警，民警到现场进行了登记取证。本次人为故障影响袁薛庄村、张薛庄村、孙薛庄村、刘薛庄村等四个村庄用户合计约500户。故障发生后，市通管办立即协调各运营商采取有效的措施，全力抢通受损线路。

2019年12月27日，孙薛庄村、刘薛庄村的通信业务逐步恢复，而张薛庄村、袁薛庄村由于杆路损坏、光缆破坏严重，同时修复过程中遭到阻拦而无法及时修复。各运营商代表遂再次到袁薛庄村委会进行沟通，并将《中华人民共和国电信条例》等相关法律规定，如：“任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他电信设施；遇有特殊情况必须改动或者迁移的，应当征得该电信设施产权人同意，由提出改动或者迁移要求的单位或者个人承担改动或者迁移所需费用，并赔偿由此造成的损失”等法律条款向村委进行了宣讲告知，同时严正指出，在未经运营商允许情况下，擅自剪断正在使用的通信光缆等破坏通信设施的行为属于违法行为。但村委会表示光缆必须入地，并再次向各运营商提出已做好预埋并穿了光缆，仍坚持要求运营商必须使用，并支付相关费用。出于无奈，运营商代表将无法及时抢通的告知函及通信光缆迁改的相关文件送达村委会，并对当地用户发布了“关于袁薛庄村被迫停止通信服务的公告”，以期告知并争取用户理解。同时，继续积极协调有关各方，力争早日修复通信线路，尽快恢复村民网络服务。

针对个别网络媒体有关运营商“集体切断该村网络通讯”等不实报道，运营商将保留进一步追究法律责任的权利。下一步，市通管办将继续协调各运营商制定切实可行的方案，尽快恢复通信服务。2020年安阳通信企业将以5G建设为契机，一如既往的为安阳市经济高质量的发展贡献力量，服务好广大用户。

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