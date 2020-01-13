中汽协：中国12月新能源汽车销量16.3万辆，同比下降27.4%

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IT之家1月13日消息 从中国汽车工业协会获悉，中国12月新能源汽车销量16.3万辆，同比下降27.4%；12月全国乘用车销量为221.3万辆，同比下降0.9%。
中汽协发言人表示，2019年，中国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。从月度产销情况变动趋势看，中国汽车产销状况正逐步趋于好转。
在2020中国电动汽车百人会论坛上，工业和信息化部部长苗圩表示2020年7月1日以后，新能源汽车补贴不会再继续退坡。
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