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亚马逊对澳洲大火捐款69万美元，贝索斯被指“太抠了”

2020/1/14 4:13:13来源：新浪科技作者：李明责编：微尘评论：

据国外媒体报道，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）今日宣布，亚马逊将为为澳大利亚森林大火救援捐赠100万澳元（约合69万美元）。许多人对此表示，贝索斯只捐69万美元显得不够慷慨。

作为世界首富，同时也是亚马逊创始人兼CEO，贝佐斯今日宣布，将为澳大利亚森林大火救援捐赠100万澳元，主要用于所需的物资和服务。对此，许多人指出，好多个人财富远不及贝索斯的名人，他们的捐款额却并不低于贝索斯。

例如，漫威（Marvel）明星克里斯·海姆斯沃斯（Chris Hemsworth）的净资产为7600万美元，但其对澳大利亚的捐款额与亚马逊的数额相当。拥有5700万美元财富的歌手Pink承诺捐款50万美元。

此外，亿万富翁凯莉·詹娜（Kylie Jenner）捐款100万美元，女演员贝特·迈德尔（Bette Midler）与Pink的捐赠相当，而摇滚乐队Metallica也捐了50多万美元。

事实上，贝索斯似乎一直都不是很慷慨。多年来，贝索斯一直拒绝签署“捐赠誓言”（Giving Pledge）。尽管广受业界批评，但他只捐赠了自己的一小部分财富。

相比之下，比尔·盖茨（Bill Gates）和沃伦·巴菲特（Warren Buffett）等富豪均已签署“捐赠誓言”（Giving Pledge），就连前妻麦肯齐·贝索斯（MacKenzie Bezos）也承诺，在有生之年或去世之后，将她350亿美元资产中的一半，或至少170亿美元，捐赠给慈善机构。

当然，贝索斯2018年曾宣布成立“Day One基金”，贝索斯和妻子麦肯齐将向该基金投资20亿美元，帮助那些无家可归的人们，并创建幼儿园。

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关键词：贝索斯亚马逊

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