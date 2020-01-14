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苹果macOS Catalina测试版有望加入专业模式：可暂时提升性能

2020/1/14 7:11:08来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月14日消息 据外媒报道，有用户在新的macOS Catalina 10.15.3 beta版本中发现了一些“Pro Mode”专业模式的踪影，据悉该模式可用于暂时提高MacBook Pro等macOS设备的性能。

据悉，用户可以选择打开和关闭新模式，这表示苹果加入该模式旨在提高MacBook产品的性能，比如新款16英寸MacBook Pro。启用该模式后设备会提示“应用程序运行速度可能加快，但电池寿命可能会减少，风扇噪音也可能会增加。”此外，用户切换到Pro模式后会激活一个字符串，该字符串显示为“Fan speed limit overrided”。

不过这种“Pro Mode”可能仅适用于MacBook产品，并且可能仅适用于拥有全新散热设计的产品，比如新推出的16英寸MacBook Pro。不过IT之家今日也报道了一款MacBook新品亮相欧亚经济委员会数据库的信息，由此来看苹果很有可能在几个月后发布一款MacBook新品。

有外媒指出，该模式虽然可以通过忽略正常的节电限制暂时改善性能，不过也将导致内部风扇以更高的速度运行以防止出现过热问题。随之而来的就是噪声过大的问题出现。同时该模式的运行逻辑像“请勿打扰”一样在第二天会自动关闭。

目前尚不清楚苹果何时会将这种专业模式加入到更新macOS更新中并向用户推送，同样目前也尚不清楚该模式是否仅限于MacBook Pro，iMac Pro或Mac Pro。

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关键词：苹果macOS Catalina苹果Macbook Pro

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