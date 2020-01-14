提供iCloud信息后苹果再受考验：美国司法要求解锁疑犯iPhone

1月14日上午消息，据《纽约时报》报道，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）今天要求苹果公司解锁上月在佛罗里达海军基地枪击事件中的疑犯iPhone。这一要求是在此次枪击事件被宣布为恐怖主义行为之后提出的。

这是一起震惊美国的枪击案。2019年12月，沙特空军成员穆罕默德·赛义德·阿尔沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）应邀到美国军校交流学习，在佛罗里达州彭萨科拉美国海军航空基地的一幢教学楼内，他突然开枪袭击美军。据当地执法官员说，袭击造成三人死亡，数人受伤。阿尔沙姆拉尼之后被一名当地警官开枪打死。

▲发生枪击案的海军基地

据美国媒体报道，阿尔沙姆拉尼在案发前曾于推特上发布了一份简短的声明，谴责美国是一个“邪恶的国家”。

之后美国联邦调查局（FBI）曾向苹果公司发出一封信，要求帮助苹果公司访问枪手使用的两部iPhone手机。

今日，司法部长巴尔的要求是此案的进一步后续，他说：“这种情况说明了为什么获得数字证据是至关重要的，”他呼吁苹果和其他科技公司找到解决方案，并抱怨苹果没有提供“实质性援助”。

此前，苹果已经向执法人员提供了来自阿尔沙姆拉尼iCloud账户的信息，但这两部iPhone都有密码保护（其中一部也受到枪击的破坏）。

苹果公司上周表示，已经向联邦调查局提供了所掌握的所有信息。“我们非常尊重执法部门，并一直配合他们进行调查。一个月前，当FBI要求我们提供与此案有关的信息时，我们向他们提供了我们掌握的所有数据，我们将继续用现有数据支持他们。

但美国司法部官员声称，需要解锁iPhone本身才能看到来自Signal或WhatsApp等加密聊天软件的消息，以了解枪手跟谁讨论过他的计划或得到了帮助。（这些数据不一定在iCloud上有）

苹果与FBI之间曾有一次猛烈交锋。2015年12月，美国加利福尼亚州圣贝纳迪诺县发生一起枪击案，造成多人死伤。警方找到一部凶手的手机iPhone 5c，因为当时这部手机锁住，FBI无法越过四位锁屏密码，于是他们要求苹果提供关于这部手机的一切信息。遭到苹果拒绝后，FBI扬言要起诉苹果，并要求苹果为FBI开发一个专门的系统（也就是后门）。这导致苹果公司在各种公开场合不断抨击FBI，同时宣扬自己的隐私政策。