立法者考虑所有手机统一接口，苹果是唯一障碍

1月14日上午消息，为了减少浪费和提升通用便利性，欧洲的电子产品相关立法者今天将讨论是否所有的智能手机、平板电脑和其他便携式设备都应该采用同样的一个标准的充电端口，如USB-C。

欧盟委员会（European Commission）在一份有关简报中称，至少一些议员希望采取“约束性措”让所有便携设备的接口统一。欧盟委员会此前仅“鼓励”科技公司开发标准化解决方案的做法，但并未且将之变为强制措施。

近一年前，苹果曾表示，强制所有智能手机使用相同接口的法规将“冻结创新”，“对环境不利”，并“对客户造成不必要的干扰”——虽然苹果这么说有为自己利益辩护的意味。但他们数量巨大的用户群，确实也让他们有底气说这个话：除了使用Lightning接口的附件和设备制造生态系统比较繁荣，还有超过10亿台苹果设备使用Lightning接口，而一旦改用USB-C或其他什么，对现有产品用户来说并不需要友好，他用户之前购买的音箱底座之类的都在下次换手机时候被淘汰。

欧洲立法者至少从2009年开始就在考虑类似的法规。欧盟委员会称，虽然一些成员希望通过这项政策迫使苹果等公司遵守，但仍有可能采取自愿的方式来实施，

不过近年，苹果的iPad Pro等产品已经换用USB-C接口，甚至有传闻说2021款iPhone会采用USB-C，但目前暂无定论。