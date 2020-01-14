“北斗女神”徐颖：北斗大众认可度不如GPS高很正常，2020年后重点放在推广和应用上

IT之家1月14日消息 1月10日，在首届北斗智造者大赛上，“北斗女神”中科院空天信息创新研究院导航部副主任徐颖在回答北斗在大众的认可度不如GPS高时表示，这是一个非常正常的现象，毕竟GPS比北斗早出来多年，北斗是2019年才完成全球建设，2020年后将会重点放在推广和应用上，让大家慢慢了解北斗。

徐颖表示，你说北斗现在比如To C或者大众的认可度认知度不如GPS高，其实是一个特别正常的现象，毕竟GPS比北斗早出来这么多年，而且它很早有了成熟的应用，北斗系统是今年才开始完成全球的建设。所以在不同的阶段做不同的事情，2020年之前的北斗是属于一个建设和应用推广并举这样的一个阶段。那再2020年之后，它会是一个推广和应用特别重点的这样一个状态。所有的新生事物被大家所接受都是有这样一个过程的。

另外徐颖援引千寻位置CEO陈金培的说法称，北斗系统是提供的基础的时空服务的能力，基础的时空服务其实在生活中很容易被忽略。如何在未来我们希望更好的推广北斗之外的，一方面让大家更了解北斗，清楚知道北斗能够给我们带来什么能力，越来越好用，大家自然越来越知道它，这是一个长期的、必然的、慢慢的、潜移默化的过程，也许有一天你会发现北斗系统在我们生活当中已经无处不在了。

去年12月27日，国新办介绍了北斗三号系统提供全球服务一周年有关情况。中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其解释称，据统计中国70%的智能手机都用到了北斗系统，之所以用户感受不到，主要因为手机上经常用“GPS”三个字母代替了所有导航系统。

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