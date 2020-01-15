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最后的更新！微软Windows 7发布KB4534310修复补丁

2020/1/15 6:58:14来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月15日消息 2020年1月14日，Windows 7系统生命周期终止，操作系统将不再收到任何其他安全补丁。Windows 7 KB4534310显然是最终更新，KB4534314是最后的仅安全更新补丁。

Windows 7 EOL（停止支持）意味着操作系统将不再从微软接收安全更新和补丁程序，KB4534310是最终更新或最后更新。1月14日之后，Windows 7家庭版和专业版用户不应期望微软提供任何更新或重要补丁。

要下载Windows 7上的最新更新，只需打开控制面板，然后选择Windows Update。如果你没有在屏幕上看到此特定补丁，请选择“检查更新”以检查是否有更新。

适用于Windows 7的KB4534310补丁

你可能已经猜到，Windows 7每月汇总仅包含安全修复程序。根据变更日志，微软已解决了该操作系统的各种核心组件的问题，包括Windows存储和文件系统，Windows输入和组合，Microsoft脚本引擎和Windows Server。

微软还发布了适用于Windows 7的仅安全更新补丁KB4534314，它具有上述所有改进。Windows 7的Servicing Stack更新 KB4536952也可以下载。

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关键词：Windows 7Windows 10微软

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