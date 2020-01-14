微软Windows 7正式告别历史舞台，你必须知道的几件事

2020年1月14日，微软正式宣布停止对Windows 7电脑操作系统的支持，这就意味着今后微软不会再给Windows 7系统提供安全补丁。

Windows 7是2009年发布的操作系统，距今已经11年之久了，廉颇老矣。就像XP系统慢慢消失在人们的眼界中一样，Win7的退场谁也无法阻止。

作为一个推出超过10年的老系统，Windows7凭借着优秀的外观与出色的稳定性获得了许多用户的喜爱，并在市场份额上拥有着不错的占有度。Windows10系统推出了4年，才在占有率上追上Windows 7。

那么，随着官方停更Windows 7，对于正在使用Windows 7的用户会有哪些影响？Windows 7用户如何过渡到Windows10？微软停更Windows 7的背后又是怎样考量的？本期《机智堂》我们就来聊一聊。

微软官网截图

停止支持是什么意思？有什么影响？

停止支持意味着微软公司不会再向数百万台电脑发布任何软件更新，包括可以防止网络攻击的软件补丁。“虽然运行Windows 7系统的PC仍可继续使用，但没有持续的软件和安全更新，PC将面临更大的病毒和恶意软件风险。

不过从眼前来看，微软停止支持对于大多数Windows7用户来说，并不会受到太大的影响，绝大多数功能仍然可以正常使用。但安全方面，如果继续使用Windows7，无法获得微软的漏洞补丁和系统升级支持，则更容易受到病毒和黑客的攻击。

微软为什么要停止支持Windows 7？

Win7已经推出超过11年了，在这个科技飞速发展的时代，无论是安全性还是易用性，Win7已经不太适合再作为首选的操作系统了。

Windows 7已经无法保证安全性

比如在2017年的比特币勒索病毒事件中多数受到病毒感染的电脑都是Win7系统的，许多盗版Win7用户根本不知道更新补丁为何物，所以受到的影响就更严重，而Win10在频繁更新中早已悄无声息的更新了补丁，有效地避免Win10用户大面积受损。

也就是说，Win7退出历史舞台同XP一样，可以理解为微软正常的更新换代而已。

我就是想用Win7怎么办？

如果你想继续使用Windows 7也是完全没有问题的，只是处在了“孤立无援”的状态。实际上，微软在2019年3月就正式宣布了这个消息，以给足用户考虑和选择的时间。

当年Windows XP停更后可以继续使用

当年Windows XP停更也不也是至今很多人还在用吗？其实很多第三方软件还会良心支持的，不会抛弃，只不过随着时间普及，到期的三年后大家开始使用新系统。早晚都得用新系统，取决于用户习惯。

目前国内的一些电脑管家、杀毒软件中已内置Win7专项防护方案，防御漏洞攻击及弱密码爆破等，对未来新出现的高危漏洞及时提供热补丁方案。

综合来说呢，想继续使用Win7还是没问题的，只不过肯定是一天比一天难用，另外安全性也是个问题、

还能愉快的升级Win10吗？

微软已经停止对Windows 7技术支持，对于不少用户来说，现在这个点还能愉快的升级至Windows 10系统吗？

最好的方式是付费升级

Windows 7用户有两种选择。如果用户还没有升级到Windows 10，那么拥有一台PC还不到3年的用户可以付费升级，每台起价为139美元。微软最初曾提供免费升级服务，直到2016年7月29日为止。另一种选择是，如果用户使用的PC已达3年以上，则微软建议购买一台运行Windows 10系统的新PC。

不过外媒透露了一招免费升级的办法，那就是借助官方的媒体创建工具进行就地升级，则用户仍可顺利激活新的Windows 10副本。

微软确实在2016年推出了免费升级的政策，按理说这项福利早已结束。但实际上，该公司一直没有用心去封堵媒体创建工具的漏洞。

在官方宣称的福利期结束后，用户本该付费获得新系统的许可。然而通过简单地修改系统时钟，就能够轻松绕过去，即便过了两年也是如此。

通过简单的升级操作，用户可以保留旧有的内容，同时Windows 7许可证将被转换为Windows 10的数字许可证。不过这种方法，我们并没有进行过验证，建议用户谨慎考虑。

很多人仍然不愿意升级Win10的一个原因也许大多数人的印象还停留在Win10刚推出时各种兼容性和稳定性问题，令不少用户打了退堂鼓。

除了Win7还有什么选择？

一直不想升级的用户大多是因为Win7的学习成本低，对于不熟悉电脑的用户来说操作更简单，对各种不常用的专业软件的兼容性更好，稳定易用的使用印象深深的刻在用户心中，所以许多人在Win10推出初期听闻Win10兼容性差的情况之后，便再也没把Win10操作系统作为升级的选项。但实际上，只要你稍微试一试，就知道那是错误的固有印象了，很快你就会喜欢和习惯上Win10。

苹果macOS也可以考虑

另外很多新技术的发展，比如说5G、智能化计算等新技术的发展，都要求操作系统，特别是边缘操作系统方面有更强的支持。所以Win10绝对是大势所趋。

除了Win10之外，现在苹果macOS也是发展迅猛，由于Windows系统占据PC操作系统的绝大多数份额，在操作习惯和软件兼容性也有先天的优势。所以用户对macOS系统还存在很多误解，其实如果你深度了解和习惯使用macOS系统之后，你就发现很多Windows系统无法比拟的优势。