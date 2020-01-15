广告软件公司哀嚎，谷歌两年内限制使用浏览器cookies

北京时间1月15日早间消息，Alphabet旗下谷歌公司计划在两年内屏蔽企业在其Chrome浏览器上跟踪网民的一种常见方法，试图借此满足用户日益增长的隐私要求。

谷歌周二发表博文称，该公司的计划是限制广告软件公司和其他组织将其浏览器cookies连接到并非它们运营的网站。

根据追踪公司StatCounter的数据，苹果公司在2017年也对其Safari浏览器采取了类似的措施，但Chrome浏览器在全球市场上所占份额较Safari高出三倍多，约为64%。

虽然这个两年目标是谷歌新推出的，但业内早在几个月前就已料到谷歌会这样做。金融分析师预计，谷歌自己的广告业务几乎不会受到影响，原因是该公司还通过其他许多方式来收集用户数据。但跟谷歌存在竞争关系的一些广告软件公司的股价周二下跌，其中Criteo SA下跌8%，Trade Desk下跌1.4%。

在过去将近30年中，相对来说不为人知的公司在几乎每个网站上放置的cookies都起到了推动了互联网广告的作用。cookies是浏览器中的一种工具，能让网站运营商保存有关用户的数据，比如说能让一名特定用户在多天内保持对一个网站的登录状态等。与此同时，cookies还能为那些默默无闻的软件供应商提供一个广阔的窗口，用户可以在其中访问网页。在被分享给广告商时，这些数据可以预测某个人认为哪些广告是有价值的。

自从cookies问世以来，用户和监管机构一直都在质疑的一个问题是，有权访问浏览数据的企业是如何存储和共享这些数据的。但在过去三年时间里，美国加州和欧洲的数据泄露事件和新出台的隐私法促使互联网企业发生了重大变化。

谷歌表示，在该公司认为更能保护隐私的替代方案可行之前，上述新的限制不会生效。网络技术的任何重大转变都需要网站运营商进行大量投资才行，而目前还不清楚在用户数据变得更加有限之后，在线广告的价格是否会被压低。

谷歌Chrome工程总监贾斯汀·舒尔（Justin Scheh）表示，用户对去年8月宣布的这项计划的初步反馈“给了我们信心，相信这个领域中的解决方案可以奏效”。