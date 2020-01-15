涉存低俗色情，深圳网信办集中约谈19家网络直播平台：迷人、番茄、粉嫩、酷咪、小蛮腰...

IT之家1月15日消息 近日，深圳市互联网信息办公室会同市“扫黄打非”办公室集中约谈了迷人直播、番茄直播、粉嫩直播、酷咪直播、小蛮腰直播、秘密直播、茄子直播、章鱼TV、浪花直播、花丛直播、蜜月直播、交友视频、天仙直播、卡哇伊直播、快猫直播、热猫直播等19家网络直播平台负责人，就各平台存在的低俗色情等乱象，责成平台切实履行企业主体责任，全面整改，确保良好网络直播生态。

▲直播App宣传海报

根据国家、省网信部门的部署，深圳市互联网信息办公室日前组织开展网络直播、短视频类平台专项整治行动，抽调技术力量对全市移动应用程序商店上架的直播和短视频类应用程序进行全面检查，共发现19家网络直播类应用在主播衣着、直播互动、弹幕内容、用户昵称等各个环节存在不同程度的低俗色情问题。

在约谈中，相关部门对各平台存在的问题逐一进行了通报，要求各平台立即全面自查自纠，坚决清理低俗色情信息，同时要强化安全和法治意识，依法依规经营，按照相关法律法规要求，落实内部管理制度，完善审核系统和机制，营造健康向上的网络生态。

深圳市互联网信息办公室有关负责人指出，网络直播领域存在的一些乱象，破坏了网络生态，尤其是严重危害青少年的健康成长。深圳市互联网信息办公室将按照国家相关法律法规，持续加强监督管理，对存在问题拒不整改的平台将依法依规予以处置。网络生态治理需要全社会共同参与，欢迎社会各界、广大网民据实举报。

举报途径如下：

深圳市互联网违法和不良信息举报中心网站：http://szwljb.sz.gov.cn，举报电话：0755-88111710)。