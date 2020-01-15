IT之家 iOS/安卓版 7.01 更新：首页定制、暗夜养眼

IT之家 iOS版、安卓版 7.01 同时更新！

在 1 月 9 日发布 7.0 之后，那篇发布文的质量评分是历史上少有的 3.7 分低分，体会到了大家的各种情绪，今天我们发布了优化版本 7.01，而且预埋了一些伏笔。

关于 7.01 的进化

基于 7.0 的反馈，7.01 主要有两方面的大改进，第一大方面是默认界面的大调整：如首页列表间距变小（增加屏幕可读文章条数）；列表文字变细变小，让阅读减少“压抑”和“密密麻麻”感觉，同时标题也能绝大部分显示完整；深色模式调色后养眼不刺眼；安卓版首页加号菜单从全屏变为了浮窗，更容易操控；列表的 x 号按钮去掉，屏蔽功能改为长按列表弹出菜单来操作，避免触发“强迫症”；评论区文字进行了颜色的回归，但是做了一些细节调整，规避过多的高亮色，当然评论区和正文的一些间距也都做了调整；第二大方面是界面的“可定制化”大调整：例如文章列表的缩略图在左和在右，7.01里面已经可以在设置里面进行自定制（设置 - 界面和互动），而上面说的那些间距和列表字体字号字色这些都将可以自行定制，在7.02 - 7.03版本里面将会提供，最终，实现主题的商店化，允许自定义或者下载，这就解决了绝大部分的问题。



7.0 里面我特别提到，7.x 的重大进化核心工作点其实是在于内容，一切为更优质的内容服务 —— 水文之家，喷子之家，终将进化到价值之家和理性之家。编辑生产优质文章、读者产生优质评论、用户产生优质帖子内容。

让编辑部所有人素质一夜间立马提高，让所有读者立即文明理性有爱，这并不现实，这需要长期的管理、引导、把控。我们或许会有一时的改造失败，或者进展不畅，但依然是那句【屡败屡战】，我们坚信我们能做出最好的媒体，我们也呼唤大家共同参与，驱逐恶客，建设新风。

关于 7.x 后续版本

全新调整和简化逻辑后的设置系统（预计 7.02 - 7.03）、新圈子（7.05 或版本跳跃 7.10）、会员体系（是否上线待定，需要调查投票）。

IT之家安卓版 7.01 更新亮点

新增：设置 - 全新自定义「列表样式」，在设置的“界面和交互”里可选择文字缩略图左右布局

改进：界面 - 全新首页浮窗式加号菜单，操控更快捷

改进：界面 -评论区全新配色，小尾巴、支持、反对等有了新颜色

改进：界面 - 首页新闻列表 x 号（叉号）移除，长按弹窗屏蔽

改进：界面 - 全局字体颜色调整，夜间深色模式更养眼

改进：界面 -文章详情打分按钮位置对调，打分后颜色调整

改进：界面 - 顶部栏目改为细体

改进：界面 - 首页列表间距上下调整



修复：界面 - 部分机型虚拟导航键白色问题

修复：界面 - 部分机型评论展开页底部不能显示完整问题

修复：界面 - 评论列表主楼不显示等级问题

修复：功能 - 文章页我要纠错失效问题

修复：功能 - 帖子正文内举报失效问题

IT之家 iOS 版 7.01 更新亮点

新增：设置 - 全新「列表样式」，自由定制文字缩略图左右布局

改进：界面 - 评论/圈子详情小尾巴添加对应颜色

改进：界面 - 首页/辣品幻灯滚动时移除两端边距

改进：界面 - 「我」界面威望为0时威望部分不显示问题

改进：界面 - 专题列表只有一个分类时，不显示分类标题（包括列表中标题及滑动时顶部悬浮标题）

改进：界面 - 文章详情、评论管理等网页中支持/反对按钮颜色调整

改进：界面 - 文章详情打分按钮位置对调，打分后颜色调整，「大家都在买」等位置减小上下间距

改进：界面 - 评论、圈子详情页评论内容上下边距调整

改进：界面 - 首页及辣品幻灯距导航栏间距调整

改进：界面 - 首页列表间距、字体回调6.x版本样式

改进：界面 - 首页列表去掉关闭按钮，改为长按菜单菜单添加屏蔽选项

改进：界面 - 全局字体颜色调整

改进：界面 - 顶部栏目改为细体

改进：界面 - 「上次阅读到这里」按钮颜色改为之家红，四周间距及宽度调整

改进：界面 - 首页列表间距上下调整

版本下载

记得在商店里给出五星评论，支持我们做的更好！





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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.01 深色模式更养眼

文末下载信息



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