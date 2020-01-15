微软Windows Server 2008/2008 R2停止技术支持

IT之家1月15日消息 和Windows 7时间一样，从今天开始，微软不再为Windows Server 2008和Windows Server 2008 R2提供技术支持。

微软称，对 Windows Server 2008 和 2008 R2 的支持将于 2020 年 1 月 14 日结束。这意味着定期安全更新将结束。不要让你的基础结构和应用程序处于不受保护的状态。我们随时帮助您迁移到当前版本，以获得增强的安全性、性能和创新技术。

仍在运行Windows Server 2008和Windows Server 2008 R2的企业应购买ESU（扩展安全更新），其中包括提供的安全更新和额定为“关键”和“重要”的公告，最长期限为2020年1月14日之后的三年。本地客户应每年为ESU支付大约内部许可费用的75％。在Azure虚拟机中运行Windows Server或SQL Server 2008和2008 R2的客户将免费获得扩展安全更新。

微软建议客户切换到Azure以运行其Windows Server工作负载。Windows Server工作负载可以通过多种方式部署在Azure中，例如Azure上的虚拟机，Azure VMware解决方案和Azure专用主机。企业还可以使用Azure混合权益在Azure中使用其现有的Windows Server许可证。使用此选项，他们可以节省40％的成本。希望保留在本地的企业应将其服务器升级到Windows Server 2019。