中国移动全新口号：你行我行神州行！

IT之家1月15日消息 不知不觉已经步入2020年，还记得20年前的千禧之年神州行诞生了，特别是葛大爷的那一句“神州行 我看行”，更是成为许多人的暖心记忆。

今天中国移动正式宣布，承载无限记忆的神州行带着全新口号“你行我行神州行！”焕新升级了。

此前中国移动宣布将升级全球通、动感地带、神州行三大客户品牌服务5G，推出常客计划，打造有品质、有品位、有品德的全客户品牌体系。结合时代特点，注入5G、权益、业务等新基因，通过权益平台满足客户需求，这将给全产业带来更多的合作机会。