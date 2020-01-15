中国移动全新口号：你行我行神州行！

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IT之家1月15日消息 不知不觉已经步入2020年，还记得20年前的千禧之年神州行诞生了，特别是葛大爷的那一句“神州行 我看行”，更是成为许多人的暖心记忆。
今天中国移动正式宣布，承载无限记忆的神州行带着全新口号“你行我行神州行！”焕新升级了。
此前中国移动宣布将升级全球通、动感地带、神州行三大客户品牌服务5G，推出常客计划，打造有品质、有品位、有品德的全客户品牌体系。结合时代特点，注入5G、权益、业务等新基因，通过权益平台满足客户需求，这将给全产业带来更多的合作机会。
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