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三个“没有”，微软Windows 7全屏警告中文弹窗开始大规模上线

2020/1/15 16:02:57来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月15日消息 2020年1月14日，Windows 7系统生命周期终止，操作系统将不再收到任何其他安全补丁。Windows 7 KB4534310显然是最终更新，KB4534314是最后的仅安全更新补丁。

由于对Windows 7的支持已经结束，并且已经发布了最新的质量更新，因此微软确实希望消费者知道是时候升级了。

微软一直在向Windows 7 PC发出用户友好的提醒，提醒用户有关该产品的终止日期。从1月15日开始，微软将会变得更具侵略性，并且全屏警告消息将在Windows 7设备上弹出。

Windows 7升级警告如你在上面的屏幕快照中看到的那样，全屏通知描述了1月14日之后使用Windows 7的风险。与2015年积极的市场推广不同，最新通知是临时的，用户可以轻松地将其关闭。

根据微软的说法，Windows 7停止支持通知将显示在Windows 7的大多数版本中，包括家庭版和旗舰版等。目前有国内网友也收到了相关提醒。

你的Windows 7电脑不受支持。

截至2020年1月14日，对Windows的支持将结束。由于以下原因，你的电脑更容易收到病毒和恶意软件的攻击：

  • 没有安全更新

  • 没有软件更新

  • 没有技术支持

Microsoft强烈建议在新电脑上使用Windows 10，以获取最新安全功能并防御恶意软件。

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关键词：Windows 7Windows 10微软

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