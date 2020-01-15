三个“没有”，微软Windows 7全屏警告中文弹窗开始大规模上线

IT之家1月15日消息 2020年1月14日，Windows 7系统生命周期终止，操作系统将不再收到任何其他安全补丁。Windows 7 KB4534310显然是最终更新，KB4534314是最后的仅安全更新补丁。

由于对Windows 7的支持已经结束，并且已经发布了最新的质量更新，因此微软确实希望消费者知道是时候升级了。

微软一直在向Windows 7 PC发出用户友好的提醒，提醒用户有关该产品的终止日期。从1月15日开始，微软将会变得更具侵略性，并且全屏警告消息将在Windows 7设备上弹出。

Windows 7升级警告如你在上面的屏幕快照中看到的那样，全屏通知描述了1月14日之后使用Windows 7的风险。与2015年积极的市场推广不同，最新通知是临时的，用户可以轻松地将其关闭。

根据微软的说法，Windows 7停止支持通知将显示在Windows 7的大多数版本中，包括家庭版和旗舰版等。目前有国内网友也收到了相关提醒。