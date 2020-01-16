科学家用塑料打造18K金，质量超轻而且真假难辨！

科学家们打造出了一种“非常轻”的18K金块，用的却是让人完全想象不到的的材料：塑料。这种黄金具有普通黄金的所有光泽，但重量要轻得多。

传统黄金的密度通常在15克每立方厘米左右，而苏黎世联邦理工学院的研究人员创造出的新型黄金密度只有1.7克每立方厘米。

什么是K金呢？K金是指黄金和其他金属熔炼在一起的合金。K金表示黄金的纯度，18k金即黄金占比75%，其余25%为镍、银等其它贵金属。由于K金造价低廉而且佩戴舒适受到人们的喜爱。

但这种新型黄金的打造工艺完全不同。为了制造这种新材料，研究人员使用了蛋白质纤维和聚合物乳胶来形成基质，并在其中嵌入了金纳米晶体薄片。

研究的负责人称:“这种黄金具有塑料的材料特性。如果它掉落在坚硬的表面上，听起来就像是塑料。但它像黄金一样闪闪发光，而且可以打磨和加工成任何所需的形状。”研究人员认为，他们的塑料黄金可以用于手表、珠宝和电子产品，而且也具备辐射屏蔽功能。

在塑料黄金问世之前，研究团队就创造出一种几乎和空气一样轻的黄金。然而，研究人员称:“之前的那种材料太不稳定，因此我们为自己设定了一个明确的目标，即创造出一种轻量化的黄金。这种黄金实际上也可以被加工，并用于如今使用黄金的大多数应用领域。”