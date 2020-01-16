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官方详解统一操作系统UOS与深度Deepin区别：UOS是商业版

2020/1/16 14:07:02来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月16日消息 统一操作系统是由统信软件开发的一款基于Linux内核的操作系统，分为统一桌面操作系统和统一服务器操作系统。统一桌面操作系统以桌面应用场景为主，统一服务器操作系统以服务器支撑服务场景为主，支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏等芯片平台的笔记本、台式机、一体机和工作站，以及服务器。

统一操作系统最新发布的版本是统一桌面操作系统V20和统一服务器操作系统V20，也是统一操作系统V20系列的首个正式版本本次首先是面向合作伙伴和开发者推出。

不过UOS背后与武汉深之度有不少渊源，深度科技此前已经成为统信软件全资子公司，共同研发了UOS。

▲UOS

那么深度系统和UOS到底是什么关系呢？近期Deepin社区进行了Q&A问答，可以一起了解下相关内容：

A：什么是UOS？与Deepin有何不同？

Q：UOS是Linux在中国的商业发行版。主要开发工作由Deepin团队完成。UOS和Deepin之间的关系就像是Fedora和Redhat RHEL。

A：UOS会取代Deepin吗？

Q：Deepin是社区版本，不会被仅用于商业目的的UOS取代。

A：Deepin V20的开发进度如何？

Q：UOS和Deepin V20系统是并行开发的，并且大多数功能和资源库是相同的。UOS基于Deepin系统，因此Deepin系统将较早获得一些功能更新，而UOS更新速度较慢，但将获得全面的商业支持。

Deepin V20系统预计将于2020年2月底完成，Beta版本预计将于2020年3月发布以进行公共测试。

A：Deepin V20会在中国大陆境外测试吗？

Q：当然，将有一个Beta版本供用户进行整体测试。在过去、现在和将来，Deepin将始终适用于全球用户和社区。欢迎使用Deepin，并邀请更多用户来帮助我们测试Deepin V20系统。

A：Deepin V20会限制Root权限吗？

Q：Root权限不受限制。默认情况下可以使用Root权限。如果非技术用户安装了Deepin系统，则为避免危险的操作危害到系统，你可以自由切换Root权限限制。

▲Deepin

许多用户对深度Deepin系统了解不多。简而言之，它也是世界上众多的Linux发行版之一。Deepin在国外也很受欢迎，在发行版中排名第十。

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关键词：操作系统UOSLinux

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