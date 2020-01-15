国产统一操作系统UOS 20 正式版发布

IT之家1月15日消息 统一操作系统是由统信软件开发的一款基于Linux内核的操作系统，分为统一桌面操作系统和统一服务器操作系统。统一桌面操作系统以桌面应用场景为主，统一服务器操作系统以服务器支撑服务场景为主，支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏等芯片平台的笔记本、台式机、一体机和工作站，以及服务器。

统一桌面操作系统包含原创专属的桌面环境和近多款原创应用，及数款来自开源社区的原生应用软件，能够满足用户的日常办公和娱乐需求。统一服务器操作系统在桌面版的基础上，向用户的业务平台提供标准化服务、虚拟化、云计算支撑，并满足未来业务拓展和容灾需求的高可用和分布式支撑。

统一操作系统在硬件方面，能够兼容联想、华为、清华同方、长城、曙光等整机厂商发布的终端和服务器设备40余款型号；在软件方面，能够兼容流式、版式、电子签章厂商发布的办公应用，兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面等厂商发布的各类服务端架构和平台共200余款；在外设方面，能够兼容主流的打印机、扫描仪、Raid卡、HBA卡等。除此之外，通过预装的应用商店和互联网中的软件仓库还能够获得近千款应用软件的支持，满足你对操作系统的扩展需求。

产品特点

统一操作系统最新发布的版本是统一桌面操作系统V20和统一服务器操作系统V20，也是统一操作系统V20系列的首个正式版本。本次首先是面向合作伙伴和开发者推出。

面向合作伙伴与开发者为避免对系统配置、系统操作和应用安装不熟悉，和没有技术背景的用户更加安全和稳定的使用操作系统，UOS从root权限、执行sudo操作、安装和运行未在应用商店上架的非签名应用等几个维度，增强系统的安全属性。如果合作伙伴在测试和适配的过程中，需要使用上述权限，则可以通过控制中心—通用—开发者模式菜单中的“进入开发者默认”关闭此安全相关功能。

若选择在线模式，点击”下一步”，请先登录网络帐户（未登录UOS ID时先弹出登录框，登录后弹出协议窗口）。仔细查看开发者模式免责声明，了解注意事项后，勾选同意并进入开发者模式，点击确定。待系统下发证书后，按钮变为已进入开发者模式。

若选择离线模式，根据提示下载证书，系统导入证书后，即进入开发者模式。

在弹出的对话框中点击立即重启，重启系统后开发者模式生效。

另外，进入开发者模式后不可退出或撤销。系统所有帐号都将拥有root权限。

面向桌面端场景桌面环境

统信团队开发的桌面环境UOS桌面环境主要由桌面、启动器、任务栏、控制中心和窗口管理器等组成。

语音智能助手

语音智能助手是统一操作系统预制的语音助手程序，支持语音和文字输入。用户可通过语音指令打开应用软件、编写邮件、搜索信息、英文翻译，查询天气、系统设置等，极大地提高了操作效率。唤醒语音智能助手，你将体验最新潮的语音交互，解放双手。

应用商店

应用商店选择是一款集应用展示、安装、下载管理、评论、评分于一体的平台软件，为用户精心筛选和收录了不同类别的应用。每款应用都经严格的安装和运行测试，保障用户能够通过商店搜索热门应用，并一键安装和运行。应用商店以极简、扁平化的设计风格，获得了更为简约、精致的外观。其中应用专栏与应用专题每月定期更新，为用户呈现最新、最热的精品应用。

在新版应用商店中，软件开发者可以通过公司的认证体系认证为“个人开发者”或“企业开发者”；应用商店将对已通过认证的开发者开放“付费下载”权限，开发者可以上传其开发并打包好的应用到应用商店后台，并设置“付费下载”模式下的投放区域。为了保护软件开发者的权益，应用商店后台会给每个应用增加电子签名，用户只能通过应用商店安装相应的应用。

面向服务端场景服务的全面支持

统一服务器操作系统实现了对全系列国产处理器架构、服务器硬件的良好适配同时以行业公允的操作系统设计原则为基准，充分考虑信息化系统中各设计原则在具体应用场景中的合理需求，实现了对服务的全面支持。

高效的安全保障

统一服务器操作系统中，牵涉到用户鉴权、数据保密、访问控制、数据完整性、数据备份与恢复、系统审计的部分，将全面采取安全保护措施，对接入系统的设备和用户，进行严格的接入认证，以保证接入的安全性。系统支持对关键设备、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，同时在防过载、断电和人为破坏方面进行加强，确保系统长期正常运行。

优异的稳定与性能

统信软件基于多年的Linux操作系统产品研发经验，基于稳定的Linux内核，结合服务器产品的功能需求和特性，对内核与系统软件进行合理的定制和优化，在保障系统稳定性和安全性的同时，尽可能地提高系统的整体性能，并可根据用户场景进行性能调优服务。

面向维护场景统一操作系统（桌面版和服务器版），提供简单易用的系统维护工具，支持构建主流开源运维框架，有助于提高用户的运维效率。根据管理员对操作系统的维护方式（自动或手动）不同，设计定时自检、故障诊断、故障弱化、故障处理等功能，在出现故障时，让系统能得到及时、快速地自维护处理；另外配备专门的提醒和管理维护工具，方便管理员对系统进行手动维护。

设备管理器

支持查看操作系统运行中的各种硬件设备信息，并可进行管理。

日志收集

日志收集工具是负责收集程序运行时所产生日志的小工具，如操作系统、应用程序在启动、运行等过程中的相关信息。用户可以通过它来检查错误发生的原因，或者寻找收到攻击时留下的痕迹，便于快速的解决故障问题。

国产统一操作系统UOS 20 正式版下载：点此链接，网盘提取码：m4y9。

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