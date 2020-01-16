直面比特大陆被裁员工：后悔进来了

距离春节还有两周时间，到处都是张灯结彩，恭贺新年。但对于比特大陆来说，这段时间，着实难过。

自去年10月28日吴忌寒发动变动开始，比特大陆的新闻就层出不穷。

1月2日，比特大陆发生工商变更，吴忌寒卸任比特大陆法定代表人，比特大陆CFO刘路遥上任，成为总经理兼法定代表人，吴忌寒继续担任执行董事。

自吴忌寒回归后，比特大陆高层大换血，此前詹克团任命的人事负责人王治被解职，原软件研发总监王俊被升为AI业务线“算丰”CEO，顶替公司联合创始人詹克团在AI业务线职位。

但无论是吴忌寒重新掌权比特大陆，还是高层职位的变动，这一些系列操作背后最大的受害者就是比特大陆的员工。

消失的年终奖和年底双薪

春节前半个月被通知协议离职，比特大陆武汉AI部门的吴群对比特大陆彻底失望了。“公司说的是协议离职，实际上就是变相裁员。”吴群感慨。

进入比特大陆时，比特大陆正处于最风光的时候。打车上下班，日常水果这些都成为吴群对公司最深的印象。那时候的比特大陆，里里外外给员工的感受就是壕。

去年年初，这一切的风光似乎开始消弭。早上不能打车，水果酸奶这些日常的零食也逐渐消失。相比于此前的豪气冲天，比特大陆似乎一下子变穷了。

裁员是他没有想到的情况。毕竟在吴忌寒刚回公司召开的那一次全体大会上，吴忌寒承诺员工，年底肯定不止双薪。并且在裁员前一个月给80%的员工涨薪至少10%。

▲比特大陆2019年内部调薪邮件

可是还没等到发年底双薪的那一天，他就被印在了裁员的名单上。这对于已经在武汉安了家的吴群来说，无疑是晴天霹雳。

“比特大陆这次裁员真的是无耻至极，去年2月份的裁员都没有这么狠。”吴群十分愤慨。“很多同事都是从比较稳定的工作跳槽过来的，现在公司裁员，搞得大家措手不及。”

据了解，去年2月份詹克团在任时期也有过一次规模的裁员，裁员赔偿是N+2，并且被裁人员大部分是比特大陆此前扩招的新人，进公司时间并不长，所以也没有年终奖和年底双薪的纠纷。但这一次却是在过年前的半个月，裁员赔偿也由N+2变成了N+1，今年的N也变成了当地社会平均工资的3倍，而大部分被裁的员工，工作已经满一年，并且工资是高于3倍的社会平均工资。

这是已经在比特大陆工作满两年吴群最不能接受的地方，年前裁员没有年终奖和年底双薪，并且在裁员的过程中，HR对被裁员工态度十分强硬。如果在规定时间不签字，N+1的赔偿就会变成N，并且取消期权。很多员工害怕比特大陆一直拖着这件事情，对他们后续谈离职赔偿和找工作都不利，所以草草地签字离开。

▲比特大陆被裁员工滴滴权限、门禁权限被禁

“我觉得HR这样的话就已经构成了威胁”吴群愤怒地表示，“并且现在我们已经不能进办公室了，所有的办公设备已经停用，公司WiFi都上不去，公司这是逼着我们去签字。”

相比于吴群的激愤，在比特大陆北京总部工作的张澜显得冷静的多，在他看来，这次裁员也属一个公司发展过程中必经的阶段。

此前，他也是比特大陆AI部门的一名普通员工。在他们这个部门，22个人留下了4个人，软件1个，硬件1个，其他非核心的留下了2个人。他表示，每个部门都有精简，不是全部裁掉，留下来的人继续做着相关项目。

“应届生几乎全部被裁，不满试用期的新员工全部被裁，领导也有被裁的情况。”张澜谈及裁员构成道。

猎云网采访到拿到比特大陆offer的应届生，但他并没有选择比特大陆。“对于应届生来说，比特大陆太不稳定了，不敢去，怕被裁。”

外界传闻AI部门在吴忌寒回归后近乎团灭，张澜则表示，不是全部裁掉AI部门，AI部门只是裁掉了服务器的团队，研发的还是留下了。并且，AI这边是保留了一到两个项目，只是其他的项目都被裁掉了。

虽然在裁员上没有什么异议，但谈起比特大陆的裁员的手段，张澜也是感慨十分。据他了解到的，深圳那边的裁员是直接关了AI部门的办公室。“这种做法有点杀鸡取卵，太强硬了，大家都不太能接受。”

提及裁员赔偿，张澜表示他自己已经签了离职协议，这个对他来说已经盖棺定论了。但据他了解，北京这边截止目前仍然还有将近一半的人没有签字。

▲比特大陆员工手册标明十三薪

据知情人透露，这些没有签字的人是因为在offer和员工手册中写明每年春节发放双薪，并且在2019年五一期间在发放给员工的内部邮件中表明，年底会有13薪发放。据估计，如果比特大陆这次发放年终奖（3薪）和13薪的话，一些员工可能会拿到近10万块钱。而现在裁员也就表示，这10万块钱不会发放。

比特大陆转而将年终奖和年底双薪变成了离职赔偿，这对于在比特大陆工作满一年的员工来说，是完全不可以接受的。

“希望这种情况尽早结束”

“AI那边就留下了一两个项目。”张澜表示“虽然矿机那边的项目比AI这边的多，但是也是精简了项目，砍掉一些其他项目。”

张澜还做了一个比较，此前的比特大陆，在AI这一块相当于寒武纪+服务器，而现在只是把服务器这边的人裁掉，现在的比特大陆等于寒武纪，也就是做的项目和寒武纪差不多。他透露，“AI这边是把算力芯片的人放到产品上，把服务器关掉了，但是把做算力卡的人员留下了。”

比特大陆前董事长詹克团支持公司发展AI的态度是毋庸置疑的，但是吴忌寒的态度则让人捉摸不透。而这一次大规模的裁员，虽然AI占比更大，但是AI方向的核心项目仍旧有所保留。

“其实这次裁员就是看你在公司有没有可替代性。”张澜告诉猎云网，“虽然吴忌寒对AI的态度令人捉摸不透，但是对于矿机为主业的比特大陆来说，发展一个全新并且处于前期阶段的项目，的确有一定的困难。”

据多位内部人员透露，AI这边大概裁掉了70%到80%的人，矿机那边裁掉了40%-50%的人。

界面新闻此前曾有过报道，在2月份大规模裁员前，比特大陆大约3000名员工，其中市场、销售、行政等有约1000多名员工，矿机部门和AI部门约2000人。2月份裁员后，比特大陆的员工总数缩减至1000多人，其中AI业务被裁人员占了多数。

据知情人士透露，这次裁员后，比特大陆员工包括外包岗位总人数或许不会过千人。2017年中旬，比特大陆总员工数不过三五百人。似乎曾经的辉煌就在那一刹那，如今兜兜转转，回到最初的模样。

当问及比特大陆在近期内是否有新员工入职，吴群和张澜均表示，就比特大陆裁员的频次来看，新人也不太愿意在加入比特大陆。张澜透露，比特大陆虽然在各大招聘平台都有招聘，但实际上HR并没有继续招人，只是将消息挂在上面。

虽然北京这边AI部门有所保留，但武汉、成都、上海、深圳的AI团队近乎团灭。

“两年前进武汉的比特大陆时还有50多人，上一次裁员后就剩30多人，现在留下的就10个人左右。AI部门这边裁员比较多，只保留了一些基本的部门员工和后期维护的人员。”吴群告诉猎云网，“我们手上的项目全部停掉了，留下来的也就只能维护后期，跟进此前的一些合作，但武汉这边核心项目已经做不了了。”

猎云网采访到比特大陆深圳的矿机部门员工，他表示，深圳的矿机团队之前大概有五十多个人，现在裁的只剩下十几个人，包括研发一个，文员两个，结构设计三四个，测试部门全部裁掉，AI那边直接关掉办公室。

而在吴忌寒回归不久，原软件研发总监王俊被升为AI业务线“算丰”CEO。针对这件事，张澜表示，“王俊生成AI部门的CEO就是为了稳定军心，为了留下来的AI员工可以继续正常工作。”

但就目前来看，比特大陆虽然在矿机业务上也有裁员，但是裁员规模、结构等各方面都不如AI业务，并且据了解成都、武汉、深圳、上海的AI业务几乎全军覆没，留下来的AI主力军也只剩北京，王俊升任CEO无疑是给北京这一块的AI员工一剂定心丸。

但就比特大陆裁员人数、人员构成、上市计划和AI业务进行调整这些情况，猎云网询问到比特大陆官方，但官方始终表示，比特大陆视市场情况及业务发展，会持续进行正常的人员调整；比特大陆一如既往欢迎各界优秀人才的加入。

星球日报此前有过报道，自12月30日裁员消息传开后，比特大陆负面声讨不断。但也有员工对裁员行为表示理解，不少员工也视这次裁员为除冗余人员，收缩业务的正常举措，只是手段太强硬，赔偿太难看。

除了裁员外，比特大陆IPO计划同样也受到影响。

据腾讯新闻《潜望》报道，在吴忌寒回归前夕，比特大陆已向SEC秘密递交了上市申请，保荐人为德意志银行。但2018年9月比特大陆冲击港股IPO时屡屡受挫，究其原因无论是此前吸金的矿机业务，还是想要转型的AI业务，比特大陆无法满足港交所总裁李小加所提出的“上市适应性”。

采访到的比特大陆内部员工均表示，比特大陆现在上市还很困难，频繁裁员，人心不稳，公司已经错过了上市最佳时期。

吴群在谈及公司状态最好的时期回忆道，“刚来公司的时候，公司是盈利状态，所以说不管你做AI还是做矿机，老板都没有意见，因为他有钱，大家都在尽力去做，公司的氛围也比较自由。”

在吴群刚进公司的时候，周末会有加班，即使是休息也随时得带电脑，“大家都比较积极，公司各方面都呈现出蒸蒸向上的态势。”吴群谈到。

但就公司现在这样内斗不断，高层动荡的情况下，吴群和张澜都不太看好比特大陆的上市计划。

此外，现在没有在离职协议上签字的员工还在继续等待着比特大陆最终的解决办法，每天正常上下班，但工作权限已经被禁用，“只能这样耗着，希望这种情况尽快结束，公司早日走上正轨。”一位被裁员工平静地说到。

比特大陆绕了一圈，似乎又回到原点。吴群谈及在比特大陆的这两年感慨到：“后悔进来了。”

（应被采访人要求，以上人名均为化名。）