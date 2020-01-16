华为面向全球发布HMS Core 4.0

IT之家1月16日消息 华为官方微信公众号宣布，面向全球发布HMS Core 4.0。华为称HMS Core 4.0的全面上线，将进一步助力全球开发者高效开发、快速增长、商业成功。

华为称，HMS Core是华为终端云服务开放能力的合集，这些能力和服务将会帮助应用获得更多的用户、更高的活跃度和更高效的商业成功，实现一点接入，全球全场景全终端的智慧分发，让开发者专注于创新，为华为终端用户带来更多、更好的全场景智慧生活体验。

本次上线的功能，除了已经运营多年的华为帐号、支付、分析、云空间、游戏服务，已经上线4个月的广告、定位服务外，还新增了不少开发者期待已久的新能力，包括机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、近距离通信服务、全景服务、安全检测服务、动态标签管理器服务、线上快速身份验证服务、位置服务、快应用服务、数字版权服务、运动健康服务、用户身份服务，其中不少服务还为开发者带来了融合华为芯-端-云能力的新特性。

基于以上的能力，HMS Core可以充分为全球各地不同的移动应用开发者提供全方位的服务，其安全可信、全球分发、一步接入、精准触达全球用户的特性，可以有效降低开发门槛和成本，让开发者专注于本身的应用创新。

HMS汇聚华为终端芯-端-云能力，包含一整套开放的HMS Apps和HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect，以及相应的开发、测试的IDE工具。

HMS Apps包括华为云空间、华为智能助手、华为应用市场、华为钱包、华为天际通、华为视频、华为音乐、华为阅读、华为主题和生活服务等组成的核心应用。

HMS Core提供对外开放的云侧核心服务能力，如帐号、支付、Push、地图等。

HMS Capabilities集成了华为1+8+N优秀的软硬件能力并对外开放，比如HUAWEI HiAI、AR引擎、相机等能力。为满足用户需求和使能创新，华为会更好地发挥芯-端-云协同战略，以合适的节奏把端侧的HMS Capabilities，有规划地纳入HMS Core核心服务能力，实现端侧+云侧开放。

HMS Connect是面向开发者和合作伙伴提供的针对开发、测试、上架、运营等的一系列的服务。HMS生态是一个全场景能力开放、全球化智慧分发、全生命周期运营管理、全方位激励支持的华为终端云服务生态，是华为终端1+8+N全场景智慧化战略中的重要组成部分。

HMS生态是一个全场景能力开放、全球化智慧分发、全生命周期运营管理、全方位激励支持的华为终端云服务生态，是华为终端1+8+N全场景智慧化战略中的重要组成部分。目前，华为全球注册开发者已经超过130万，全球接入HMS Core的应用数量超过5.5万款，随着其全面开放速度的加快以及各项创新能力的增加，未来，这一数字还将持续增长。

戳视频，快速了解HMS Core