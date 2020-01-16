分析：苹果A14处理器可让iPhone 12性能比肩15英寸MacBook Pro

IT之家1月16日消息 我们已经得到了很多关于今年iPhone 12的传闻，预计其设计采用类似于iPhone 4或当前iPad Pro的硬朗设计；后置飞行时间传感器可改善AR性能和人像模式；支持更快的5G；内置6 GB RAM；以及采用5nm工艺的A14处理器。

5纳米制程对手机意味着什么？一项新分析表明，这可能意味着iPhone 12与15英寸MacBook Pro的性能一样强大。

外媒MacWorld的编辑Jason Cross对苹果即将推出的A14芯片进行了分析。他表示，7纳米工艺升级为5纳米工艺听起来似乎进步不大，但实际上可以算重大升级。5纳米工艺意味着A14芯片可能拥有125亿个晶体管，这数量要比桌面和服务器CPU更多，苹果可能将芯片总面积缩小至约85毫米见方，这将使其性能大幅提升，特别是在多核性能方面。

Jason Cross认为，A14芯片的多核跑分可能在4500分左右，也有可能超过5000分。目前，最快的Android手机多核得分为3000左右。5000分意味着将与6核主流台式机CPU或高端笔记本电脑CPU的得分接近，已经可以匹敌15英寸MacBook Pro。

另外，GPU中更多的晶体管和传闻的6 GB RAM可以使游戏性能提高约50%。

Cross认为A14芯片在神经引擎方面会有更大的进步。由于5纳米制造工艺提供了更高的晶体管密度，他认为苹果将增加神经引擎内核，并且可能还会进行其他架构改进，预计A14机器学习的速度至少是A13的两倍。