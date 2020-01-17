华为HMS新条款曝光：EMUI系统要加广告

IT之家1月17日消息 据外媒MySmartPrice报道，华为公司最近更新了海外的手机系统，以添加最近发布的华为移动服务核心服务（HMS Core）。除了新的更新之外，华为还更新了“条款和条件”页面，该页面现在显示了个性化的全系统广告的最初痕迹。条款与条件页面讨论了可能会添加到所有设备（包括那些无法访问Google Play服务设备）的“华为广告”平台。

其中“条款和条件”页面列出了一些重要点，阐明了对华为广告的一些要点：

用于个性化广告的个人数据自收集之日起保留一年。

数据存储在中国香港和新加坡的数据中心。

如果用户同意，华为广告平台还将收集并处理用户的位置信息（通过GPS），以提供“与地理位置相关的”广告。

此外，如果你当前居住在这些国家/地区中的任何国家/地区，你的数据也可能由位于例如埃及、墨西哥、印度、韩国和巴基斯坦的本地客户服务中心处理。

当然，目前很难说华为何时会具体实施广告，但条款和条件页面清楚地表明了推送华为广告的计划。

昨天，华为宣布了HMS Core 4.0服务，本次上线的功能，除了已经运营多年的华为帐号、支付、分析、云空间、游戏服务，已经上线4个月的广告、定位服务外，还新增了不少开发者期待已久的新能力，包括机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、近距离通信服务、全景服务、安全检测服务、动态标签管理器服务、线上快速身份验证服务、位置服务、快应用服务、数字版权服务、运动健康服务、用户身份服务，其中不少服务还为开发者带来了融合华为芯-端-云能力的新特性。