腾讯试点防沉迷新规，将在旗下《和平精英》等产品中率先启动

IT之家1月17日消息 今日午间，腾讯游戏官方发文表示，腾讯的未成年人健康上网保护工作从今年起进入新阶段。腾讯将在旗下一批产品中率先启动试点，同时于旗下产品陆续上线适龄游戏提示的内容，以期更好地保护广大未成年人健康成长。

2019年11月，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（以下简称“《通知》”）。

腾讯指出，在完成前期的技术测试与准备后，腾讯旗下4款试点产品《我叫MT4》、《天龙八部手游》、《和平精英》、《自由幻想手游》将根据《通知》规定内容，围绕实名认证、游戏时长限制、游戏消费限制等方面进行相关落实。

以下为腾讯游戏声明全文：

经过持续3年的自发探索，腾讯的未成年人健康上网保护工作从今年起进入新阶段。基于主管部门最新出台的行业统一规范，腾讯将在旗下一批产品中率先启动试点，同时积极响应相关精神，于旗下产品陆续上线适龄游戏提示的内容，以期更好地保护广大未成年人健康成长。

国家新闻出版署于2019年11月发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，为未成年人健康上网保护提供了统一的行业规范与指导。在完成前期的技术测试与准备后，腾讯旗下4款试点产品《我叫MT4》、《天龙八部手游》、《和平精英》、《自由幻想手游》将根据《通知》规定内容，围绕实名认证、游戏时长限制、游戏消费限制等方面进行相关落实。

同时，腾讯也正在积极展开适龄游戏提示的探索。考虑到用户关切，腾讯把北京大学教育学院关于游戏正向功能评价的研究成果运用在适龄提示中，为家长选择适合孩子的游戏提供一定参考。目前，“成长守护平台”中已上线了“给家长的游戏指引”新功能，面向2000万用户呈现适龄提示内容。此外，《FIFA足球世界》、《自由幻想手游》、《龙族幻想》、《天涯明月刀》（端游）、《一起来捉妖》等产品在各自游戏界面中已率先上线了适龄提示的相关信息，其他产品在界面上的适龄提示信息也正陆续发布。

从2017年至今，腾讯通过密集的技术开发和主动探索，已初步建立了较为完善的成年人健康上网保护体系。一方面，在行业内首次将公安实名校验应用于游戏注册环节，另一方面，通过“成长守护平台”和“健康系统”的双引擎，分别提供游戏外主动管理的工具与游戏内自动限制的功能，使得越来越多的用户有所感知并受到保护。

作为行业一员，腾讯有责任、也有义务，将《通知》的贯彻执行作为今年工作的重中之重。随着行业规范的出台，腾讯将会进一步强化未成年人健康上网保护的相关工作，并与社会各界力量携手，共同推进未成年人守护生态的建设与完善。