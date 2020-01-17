金山云新春特惠，1核2G服务器最低255元/年

金山云新春特惠来袭，1月15日至2月14日期间，针对企业用户，金山云推出了一些列促销优惠，基础型E1服务器1核/2G/1M售价255元/年。新用户注册立领6000元优惠大礼包。另外，企业用户消费满10万元，即送苹果iPhone 11 Pro 256GB一台。

活动地址：http://t.cn/A6vo5wM4（可复制到浏览器打开）

金山云新春活动期间，新购满10万元即可获赠苹果iPhone 11 Pro 256GB手机一台，满1万元可获赠小米平板4 64GB一台，满8000元可获赠乐高玩具一套，满5000元可获赠小米蓝牙耳机（K歌版）一个，满3000元可获赠小米手环4一个，满1000元可获赠绿联无线充电器一个。

产品方面，金山云KEC云服务器基础型E1 1核/2G/1M配置1年售价为255元，通用型N2 1核/2G/1M配置一年售价为360元。除了云服务器产品有优惠外，金山云Redis云数据库、KRDS数据库以及EPC云物理主机均有相应的优惠。

除了服务器产品，各类资源包金山云同样有一定力度促销，1万条短信资源包2年售价360元。





更多优惠可以关注金山云1月15日至2月14日期间的活动。

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