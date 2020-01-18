"裸奔"都不怕，为何这么多中国用户坚持用微软Windows 7

据国外媒体报道，推出10多年后，Windows 7近日终于落下帷幕。但似乎很多中国人还没有准备好告别这款PC操作系统。目前，Windows 7在中国的渗透率仍然很高。



微软本周终止了对Windows 7的支持，停止对所有用户的技术支持和安全更新。NetMarketShare的数据显示，尽管该举影响了全球近三分之一的电脑，但中国的情况更为严峻。中国国家互联网应急中心(CNCERT)的数据显示，去年第三季度，中国有将近一半的电脑仍在运行Windows 7。

微软正在鼓励全球用户升级到Windows 10，以保护他们的个人电脑不受潜在威胁的影响。目前中国只有不到10%的电脑使用该最新的操作系统。但一些铁杆Windows 7用户说，他们不打算升级。



“只要Windows 7没有病毒，我就会一直使用它。”自由职业者鲍娟(Bao Juan音译)表示，她认为这个平台比Windows 10好用。

在中国，不愿弃用Windows 7远不止鲍娟一个。从校园到企业办公室，仍有大量的计算机在运行旧款Windows操作系统。。“我在医院工作，有些设备还运行XP系统。”一位微博用户说道，“因此一些较新的医疗软件根本无法安装。”

2014年，在Windows XP诞生近13年后，微软宣布停止对它的支持。

2012年推出的Windows 8经过了大幅的重新设计，结果却让人大失所望，困惑不已。而后Windows 10于2015年诞生。Windows 10受到了一些用户的欢迎，因为它恢复到了一个更接近旧版Windows的界面。然而，该系统持续不断的软件更新也让一些用户感到厌烦。

“我最初有在使用Windows 10，但由于它一直在更新、更新、再更新，没有更新就没法使用，所以最终我还是改用Windows 7。”一位来自昆明的大三学生说道。

“我将会继续使用Windows 7。”她补充道。

其他人也在微博上表达了类似的不满。

有人评论说，Windows 7的用户不习惯使用Windows 10而已。对此有人回应道，“你肯定从来都不着急。有时我很急着用电脑，但一打开电脑，它就会更新10到20分钟。通常它会自动更新，然后卡住，我甚至无法关闭它。只有切换到盗版版本时，我才能使用。”

但对一些人来说，还有另一个问题：硬件过时。

拥有200多万粉丝的知名知名数码博主古德猛安指出，“大部分人不会去管病毒库安全漏洞，不愿意升win10本质是因为电脑太旧了……手机的普及用电脑的时间越来越少了。你们多久没用过电脑了？？？”

自2014年以来，中国通过智能手机和平板电脑上网的人数超过了通过个人电脑上网的人数。根据市场研究公司QuestMobile最近的一份报告，中国用户现在平均每天花6个小时在移动设备上上网。从外卖平台到各类视频应用，移动应用已成为人们生活的重要组成部分。

随着移动设备主导着人们的在线生活，一些人更换升级电脑的周期变长，以至于他们被困在旧版操作系统中而不能自拔。

“不是我不想改变，而是我的电脑实在不能运行Windows 10。”一名用户评论道。

一位健康博主写道“从本科到研究生，我的电脑一直都有点问题，但它还是能够运行Windows 7。我只用它来写作和浏览网页。这就是为什么我没有做出改变。当然还有一个重要的原因：我很穷。”

但微软面临的最大挑战或许是，人是习惯的奴隶。尽管世界各地的专家都发出了警告，但中国最忠实的一些Windows 7用户还是没打算升级，即使这可能会让他们面临网络攻击。

有网友表示，“我已经习惯了Windows 7，就像当初的XP一样。我不想再改变了。裸奔就裸奔呗！”