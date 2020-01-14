微软Windows 7停更！Win 10再香，仍有近5亿人“死守”Win 7

属于Windows 7的时代结束了。

今天，微软正式停止了对Windows 7系统的更新维护服务。服务停止后，微软不会再对Windows 7有相关的技术支持、软件更新或程序修正，用户如果继续使用，电脑的安全问题将受到威胁。

也就是说，Windows 7还可以继续使用，只是变成了“孤儿”。实际上，微软在去年3月就正式宣布了这个消息，以给足用户考虑和选择的时间。

不过，Windows 7作为一款已经问世十年的操作系统，用户基数依旧庞大。据市场调查机构Netmarketshare发布的报告显示，2019年12月，Windows 10系统市场份额占比达到54.62%，而Windows 7位居第二，为26.64%。

在国内，这部分人群尤其庞大，截至2019年10月份，依然有超过57%的用户在使用Windows 7。

那么，随着官方停更Windows 7，这部分人怎么选择？为什么有人不能接受Windows 10做出的各项改变？

“官方不服务了，我装的杀毒软件总还能用吧”

Windows 7诞生于2009年，2015年1月14日微软停止了Windows 7的主流支持，不再添加新特性功能。同年7月，Windows 10面市，随后微软就一直在劝说用户升级系统，但是很多用户都已经习惯了Windows 7甚至Windows XP的使用。

在三四线城市工作的阿段表示，自己用Windows 7用了7年了，目前并不打算升级Windows 10，即使官方停止维护后受攻击风险增高。

“也担心（受攻击），电脑里的东西不能丢了，有些照片文件啥的还是比较重要的。”但他随后表示，“官方停止服务了，我装的杀毒软件还能用吧。Windows 7用的好好的，不会考虑Windows 10。”

据悉，目前国内的一些电脑管家、杀毒软件中已内置Win 7专项防护方案，防御漏洞攻击及弱密码爆破等，对未来新出现的高危漏洞及时提供热补丁方案。

谷歌此前也向用户承诺，会为Windows 7上的Chrome浏览器提供至少18个月的维护。

虽然Windows 7已被微软宣布“退休”，但在一些老用户心中依然是最喜欢的操作系统。

谈到为什么不喜欢Windows 10，阿段表示，此前Windows 10刚出来时，也用过几天，但那时候连lol都打不了，且不喜欢界面设计。“再说了，电脑现在不怎么玩游戏了。只要能满足我日常工作就行。”

阿段电脑的Windows 7自动更新处于关闭状态，他表示，此前曾被强制升级过，更喜欢电脑受到自己控制。

“我没工夫学那些新玩意，就上个网打个字，够用就行。”

这大概是一部分只使用Windows的心声。有人认为，Windows作为一个大众化的操作系统，它的主力用户还是普通用户，而非少数的极客。

其中有一些用户并不会对Windows 7开启自动更新，这种情况下，官方对Windows 7的停止支持，对他们而言没有太大的感知，因为这部分用户早就自己停止更新了。所以即使Windows 10增加新功能、更兼容和安全，但都和这部分用户没太大关系，他们只是用到Windows全部功能的很少一部分，况且有杀毒软件和卫士帮忙，并不想付出的学习成本。

不过，很多人嘴上说着不愿意，但科技的浪潮滚滚向前，下一秒也不一定会是“真香”警告。2015年，Windows XP停止服务的时候，很多人也恋恋不舍不愿意升级Windows 7。

如今，像当年的Windows XP一样，Windows 7日积月累演变成了用户最喜欢的Windows之一。Windows 10要上演这个定律还远吗？

“说Win 10不好用是不想学新东西，要有Win 20我立马换”

有人因为情怀和使用习惯不愿升级Windows 10，但是作为科技宅的阿南对此嗤之以鼻，认为大部分人守着Windows 7不愿升级Windows 10是一种守旧。

“说Windows 10不好用的，是不想学习新东西、适应变化的借口，Windows 10有专业的团队在维护，有微软的游戏生态在上面，对新的办公软件兼容更好。要是现在有Windows 20我立马换。”

在阿南看来，Windows 7的退场就是一种正常迭代，一个系统十年了，很多老的协议，已经不适合现在产业链的硬件和应用。“(微软)在Windows 7已经不怎么盈利的情况下，依然支持了这么久，很良心了。”

他表示，Windows 7只会越来越难用，Windows 10的体验更好，但是对硬件要求也更高，很多老电脑，比如5年前的处理器、显卡等配置并不适合Windows 10。

关于此，微软官方给的建议是：保持安全的最好方式是采用Windows 10。使用新电脑是体验Windows 10的最佳方式。虽然可以在旧设备上安装Windows 10，但不推荐。

游戏玩家李林一年前换了新电脑后就升级了Windows 10。他表示，自己最直观的感受就是，Windows 10对游戏有更多软件、模块上的加持，系统稳定，但是对于不同的游戏需要调试；而Windows 7不需要再做设置，但是Windows 7会崩，不够稳定。

实际上，Windows 10刚刚面市的时候，并不稳定，留给用户第一印象不好。如今，Windows 10经过数次更新迭代，做了诸多核心优化，比如解决了PC、平板、手机、Xbox One等不同设备应用同步问题；增加生物识别解锁功能；兼容桌面端和移动端等。

Windows 10任重道远

其实，在此之前，微软为了让用户尽快的升级为Windows 10，不遗余力做了很多努力，支持对所有机型进行免费升级，即使是盗版的Windows 7系统，也可以升级成为正版的Windows 10系统。

这背后，有微软的商业化考量、整体战略目标的推进，也有软硬生态绑定的目的。

业内有消息称，微软或将Windows 10推向新收费模式——订阅制收费。比如Windows 10家庭版，就可以按月付费，1088元的永久使用价格往往让很多人望而却步，但按月分期付款或许更能使人接受。

微软还曾透露，未来会提供特别版的Win 10，功能比Pro还多。

目前Office 365也是分期付费的收费模式。Office办公软件为微软带来了不错的营收，尤其改用订阅付费制后盈利扩大。这种方式很有可能会在Windows 10上展开。此外，Windows 10算是Office 365的最佳搭档，二者提供了完善的在线协同办公体验，提升了工作效率。

此前，在接受新浪科技采访时，微软消费及设备事业部大中华区副总裁沈斌谈到即将停止更新的Windows 7操作系统一事，他表示，很多新技术的发展，比如说5G、智能化计算等新技术的发展，都要求操作系统，特别是边缘操作系统方面有更强的支持。

“我觉得微软从Windows 7到Windows 10，表现了我们对用户，不但是消费者，还有企业用户需求的迎合。”

沈斌指出，Windows 10有很多好的性能和技术，比如续航能力、安全性、稳定性，都是为了真正对边缘计算提供很好的支持，帮助很多IT部门进行更好的企业管理。

Windows 10同时搭载了微软在云计算、物联网方面的探索，在今天这个新科技飞速发展的节点下，对微软来说，专注支持、优化一个核心版本，也是其市场生存之策。

结语：

廉颇老矣，尚能饭否？

技术升级和变化不可避免，Windows 7的停更，或许就是Windows 10的最佳时机。但如何让用户更愿意接受和转移，对微软来说是个挑战。

虽然国内用户愿意为视频网站会员、音乐软件等付费，但是否愿意放弃免费、已经养成使用习惯的Windows 7，升级到功能复杂且未来可能付费的Windows 10，不得而知。

按照Windows 10国内市场份额2019年才超过Windows 7的速度，Windows 10要收获国内超一半用户的芳心，可能还需要一定的时间。