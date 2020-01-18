无奈之举：澳洲政府已在Windows 7安全更新上花了数百万美元

IT之家1月18日消息 据外媒报道，澳大利亚税务局和国防部打算将使用微软Windows 7操作系统设备的支持时间延长至少一年时间，这也意味着澳大利亚政府将为Windows 7安全补丁向云计算公司Data3支付近900万美元。

由于澳大利亚政府中仍有大量设备运行的是微软Windows 7系统，而这些合同确保了澳洲政府在2020年仍会获得及时的安全更新，尽管微软已于2020年1月14日取消了对Windows 7的支持。尴尬的是澳洲政府中除了一些较新的设备运行/可升级至Windows 10外没有其他设备可以迁移到Windows 10。

澳大利亚国防部和税务局将分别花费6,096,044美元和979,080美元确保至少在2021年1月之前能够保证所有运行Windows 7的设备的安全。早在去年12月澳大利亚税务局又支付了1,582,955美元用于Windows 7的扩展安全更新，这两个组织希望运行Windows 7的设备能够在未来几个月内陆续迁移到Windows 10。换句话说，如果到2020年1月迁移到Windows 10的工作尚未完成，则政府可以将与微软签订延长自定义安全补丁程序期限的合同。

在微软Windows 7正式终止支持后Windows安全更新的价格每年都会翻一番，因此在微软淘汰旧操作系统之后，保持设备安全的成本将随着时间的推移而越来越高。