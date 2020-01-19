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回应英伟达RTX 2060降价，AMD推送新BIOS大幅提升RX 5600 XT显卡性能

2020/1/19 8:23:28来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家1月19日消息 此前AMD发布RX 5600XT显卡，将于2020年1月21日发售，国内售价为2099元人民币。1月17日英伟达宣布RTX 2060显卡降价至299美元，约合人民币2050元。

面对英伟达降价阻击，AMD显然留了一手，据HKEPC消息，近日AMD向制造商推送了新的BIOS，提升了RX 5600 XT显卡的技术规格，分别调高了显卡的Game Clock、Boost Clock、显存等效带宽以及TDP。

根据CES上公布的幻灯片显示，AMD Radeon RX 5600 XT内置36个CU，拥有2304个流处理器，配备6GB GDDR6显存，位宽192bit、等效12Gbps，Game Clock为1375MHz，Boost Clock达1560MHz，TDP为150W。

而更新了新版BIOS后，显卡频率分别提升至1615MHz Game Clock和1750MHz Boost Clock，显存等效带宽提升至14Gbps，TDP也增加至160W，蓝宝石RX 5600 XT Pulse显卡的产品页面已更新了技术参数。

从新的参数规格来看，RX 5600 XT显卡的性能可力压英伟达GTX 1660Ti，甚至逼近RTX 2060。

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关键词：显卡英伟达AMD

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