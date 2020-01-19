中国电信终端洞察报告发布：用户已接受并更愿意推荐5G手机

近日，中国电信移动终端研究测试中心发布2019年第2期全网通终端满意度调查报告。报告显示，2019年下半年全网通终端整体满意度与上半年基本持平，来到了84.9的评分。不过在净推荐值(NPS)方面出现下滑，从上半年的22.8%下降至15.5%。报告指出，旗舰机型表现影响整体NPS，价格高成为影响NPS的最主要因素。

报告指出，从价格段层面来看，低价格段满意度表现提升，高价格段NPS下降明显。从渠道人员对主流品牌的看好情况看，华为以90分遥遥领先。同时由于苹果在下半年发布多款新机型，并且取得了不错的市场反响，报告显示，苹果受渠道人员的看好度实现大幅提升至73.4，排名第三。

2019年下半年开始，随着5G的商用，各终端厂商开始发布并销售多款5G手机。报告指出，5G元年，用户已接受5G手机，推荐意愿明显高于4G。具体来看，2019下半年4G机型的满意度为84.7，而5G机型达到87.2；在净推荐值方面，5G机型以19.6%高于4G机型的10.5%。根据中国信通院公布的数据显示，2019年全年我国5G手机出货量达到1376.9万部。

与此同时，从2019年下半年发布的5G手机来看，价格从1999-8000元不等，同时选择性进一步提升，多家主流终端厂商均发布了多款5G手机。为此报告指出，不同于2019年上半年，消费者接受5G手机溢价金额降低，同时接受溢价意愿也在逐步降低。

此外，报告还对5G手机带来的用户通信使用行为变化进行的分析。报告指出，5G手机激发了用户使用需求，用户更乐于上网，更爱看视频。21.6%受访用户表示，通过移动网络上网时间明显增加，18.7%的受访用户表示略有增加。另外，从受访用户中所提及的5G手机上网内容来看，上网聊天，在线看直播、点播等视频，在线听歌/下载音乐，手机购物、秒杀，手机在线游戏成为前5大应用场景。

与此同时，受访用户表示，5G网络体验更好，更愿意支出。具体来看，使用5G后上网体验有了明显的变化，看视频玩游戏更爽快成为被提及最多的体验，还包括网络响应快、不容易卡顿，网络速率比4G更稳定，看直播时更流畅以及玩在线游戏时取得网速优势。有了好的网络体验，用户也更愿意支出更多的通信费用，19.5%的受访者表示，每月通信支出明显增加，17.7%的受访者表示略有增加。