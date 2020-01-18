摩根士丹利：5G版iPhone手机需求乐观，上调苹果目标股价

北京时间1月18日消息，美国新房开工率大涨和中国经济数据提振了市场情绪；摩根士丹利看好5G手机需求，上调苹果目标股价。

由于对5G版iPhone需求乐观，摩根士丹利分析师凯蒂•休伯蒂（Katy Huberty）星期五上调了苹果目标股价。

休伯蒂将苹果目标股价由296美元上调至368美元，“我们越来越认为，5G对智能手机升级的推动作用将大于市场预期水平，这一趋势起始于2020年，2021年将进一步增强。我们相信，顶级手机厂商推出新款5G手机，将刺激移动运营商和基础设施厂商的投资，这会进一步促进厂商推出新款5G手机，形成良性循环”。

休伯蒂将2020财年智能手机出货量增幅预期由0.6%上调至1.5%，将2021财年增幅预期由1.8%上调至3.5%。分析师对这两个数据的平均预期为1.5%和2.4%。

休伯蒂还指出，她之前对2021财年2.03亿部（增长7%）的iPhone出货量预期是“保守的”，因为它假设2021年上半年增幅低于正常的升级周期。她把2021年iPhone出货量预期上调至2.15部，增幅为13%，并把2020财年iPhone平均售价预期由745美元上调至760美元。

休伯蒂将苹果2021年营收预期由3070亿美元上调至3200亿美元，将每股收益预期由15.53美元上调至16.55美元。她给出的苹果市盈率略高于22倍，高于许多其他分析师。