台积电CEO：5nm工艺量产进展顺利，预计可贡献今年一成营收

据国外媒体报道，为苹果、华为等公司代工芯片的台积电，近几年在芯片工艺方面走在行业的前列，先进的技术也为台积电带来了大量的营收，2018年率先量产的7nm工艺，在去年就为台积电带来了93亿美元的营收。

而在7nm工艺量产近两年之后，更先进的5nm也将投入量产，在近日的财报分析师电话会议上，台积电CEO、副董事长魏哲家也谈到了5nm工艺的量产事宜。

在2019年第四季度的财报分析师电话会议上，魏哲家表示在2020年，业界领先的7nm工艺和5nm的强劲需求，将有力的支撑他们的业务发展，移动、高性能计算机、物联网和汽车四大平台都有强劲的增长趋向。

同已经量产近两年的7nm工艺不同，台积电目前还未开始大规模生产5nm工艺的芯片，但台积电在5nm方面已研发多年，去年就已开始试产，魏哲家在财报分析师电话会议上透露，5nm量产进展顺利，良率也已很好，将在上半年大规模量产。

魏哲家在会上还透露，同7nm工艺相比，5nm是完整的工艺节点跨越，可使晶体管的密度在理论上提升80%，速度提升20%，他们预计在移动设备和高性能计算机的推动下，5nm的产能在下半年将有快速且平稳的增长，预计能贡献台积电10%的营收。

同2018年量产、在去年成为主要收入来源的7nm工艺一样，台积电在未来也会不断对5nm工艺进行改进，将是未来一段时间主要的工艺技术。魏哲家在会上就透露，他们将继续通过5nm工艺解决方案改善芯片的性能、能耗和晶体管密度，他们有信心5nm将是台积电另一项大的、长期的工艺。

台积电的董事长刘德音也有出席第四季度的财报分析师电话会议，他也提到了5nm工艺，但并未像刘德音那样谈及5nm工艺的进展，他提到台积电的支出在去年四季度增加了36亿新台币，这反映了他们在5nm和3nm方面的研发进展和在5nm工艺量产方面的准备。