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FBI探员力挺苹果：已经为调查提供足够帮助

2020/1/19 9:55:47来源：新浪科技作者：小白责编：微尘评论：

据外媒报道，上个月，佛罗里达州的海军基地发生枪杀案，造成包括沙特枪手在内4人死亡，多人受伤。在案件调查过程中，苹果公司曾被要求协助解锁沙特枪手使用的两部iPhone设备。

周一，总检察长威廉·巴尔（William Barr）称苹果并未就解锁iPhone一事提供任何“实施性帮助”。苹果随后驳斥了巴尔的说法，称公司已经与FBI分享了“好几G”的信息。并且，也有最新报道显示，部分联邦调查局（FBI）探员对巴尔的说法也持有不同意见。

部分探员表示，他们对巴尔的言辞感到惊讶，因为他们认为苹果在调查中已经提供了足够的帮助。其他探员还担心，一再要求苹果为解锁设备开后门，以便访问存储在iPhone上的私人数据，可能会导致FBI与苹果之间的关系恶化。

苹果方面也援引隐私问题拒绝了在iPhone上开后门的要求。苹果在声明中写道：“苹果不会设置任何后门。这样的后门也会为威胁我们国家安全和我们消费者数据安全之人所利用。”安全专家们也表示，为执法机构开设后门对广大消费者而言将是一场隐私噩梦，置无数无辜之人的隐私于危境。

在这件事上，苹果与联邦政府之间的冲突在本周继续升级。先是特朗普总统周二在Twitter上猛烈抨击苹果。随后，有报道称，苹果准备发起诉讼，为自己的行为辩护。

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关键词：FBI苹果iPhone

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