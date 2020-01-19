中科院回应“木兰”语言争议：已将当事人停职检查

IT之家1月19日消息 中科院官方针对近日“木兰”编程语言的争议发布公告说明，称已对当事人刘雷做出停职检查的决定，并就管理责任责令编译实验室负责人作深刻检讨。

全文如下：

近日，网上出现质疑“木兰”语言的信息。我所获知这一情况后高度重视。经所科研道德委员会初步调查，“木兰”语言系我所员工刘雷创办的中科智芯公司研发的面向青少年编程教育的集成化产品，该产品的开发包中包含了Python开源编译器，对外却声称“完全自主”。该行为存在欺瞒与虚假陈述的科研不端问题。我所已对当事人刘雷做出停职检查的决定，并就管理责任责令编译实验室负责人作深刻检讨。

我所正抓紧对该问题开展进一步深入调查，将尽快公布处理结果，并以此为戒加强管理。我所对由此造成的不良影响深表歉意，衷心感谢并诚恳接受社会各界的监督和批评。

中国科学院计算技术研究所

2020年1月19日