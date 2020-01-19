中科院回应“木兰”语言争议：已将当事人停职检查

IT之家1月19日消息 中科院官方针对近日“木兰”编程语言的争议发布公告说明，称已对当事人刘雷做出停职检查的决定，并就管理责任责令编译实验室负责人作深刻检讨。
全文如下：
近日，网上出现质疑“木兰”语言的信息。我所获知这一情况后高度重视。经所科研道德委员会初步调查，“木兰”语言系我所员工刘雷创办的中科智芯公司研发的面向青少年编程教育的集成化产品，该产品的开发包中包含了Python开源编译器，对外却声称“完全自主”。该行为存在欺瞒与虚假陈述的科研不端问题。我所已对当事人刘雷做出停职检查的决定，并就管理责任责令编译实验室负责人作深刻检讨。
我所正抓紧对该问题开展进一步深入调查，将尽快公布处理结果，并以此为戒加强管理。我所对由此造成的不良影响深表歉意，衷心感谢并诚恳接受社会各界的监督和批评。
中国科学院计算技术研究所
2020年1月19日
此前“木兰”语言研发团队负责人刘雷针对网友们的质疑做出了正面回应，表示为自己夸大宣传的行为致歉。
刘雷表示，“木兰”编程语言是围绕青少年编程教育，设计开发编程语言、编译器和集成开发环境等产品，而在采访中，自己犯了以下错误：
1. 木兰编程语言主要是用于中小学教育，在介绍中将它扩大到智能物联领域。
2. 木兰语言在8位单片机上的编译器是本团队开发的，在32位单片机上的编译器是基于Python开源编译器进行的二次开发，但在接受采访中将木兰编程语言和编译器夸大为完全自主开发。
刘雷表示，为此次“木兰”编程语言在网络上造成的不良影响，表示郑重道歉，对给中科院、中科院计算所带来的不良后果表示诚挚的歉意。