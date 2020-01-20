再看微软Windows 10X：突出手势操作体验，旧版应用支持更好

IT之家1月20日消息 微软Windows 10X是一款适用于双屏设备的最新操作系统，而该系统也适用于传统笔记本电脑。微软Windows 10X最初是在10月2日的Microsoft Surface活动上发布，而在CES 2020上联想ThinkPad X1 Fold运行了Windows 10X的早期版本，有外媒注意到用户与设备的交互主要体现在滑动手势上。

与Windows 8一样，用户可以从右下角向内轻扫以打开操作中心，也可以向下滑动以关闭应用程序。同样，用户也可以通过向上滑动手势来触发“开始”菜单。这些手势在非触摸屏设备上可能看起来有点不适应，但是Windows 10X手势操作也支持笔记本触控板。

微软Windows 10X目前无法在窗口模式下运行多个应用程序，不过有传言称Microsoft将在Windows 10X交付给消费者之前加入对窗口模式的支持。而微软在Windows 10X中运行Win32桌面应用程序的类似虚拟机的方式细节目前也不得而知。

据称微软将采用一种类似于虚拟机的新方法来运行旧版桌面应用程序，这对于一些性能不那么强大的计算机无疑是福音般的存在。这意味着管理应用程序将变得更加容易：微软计划通过Containers让用户从云而不是本地存储中运行Win32应用。

目前微软Windows 10X在功能上仍然非常不完整，缺少一些基本功能。希望微软Windows 10X在正式发布之前能够得到进一步完善。