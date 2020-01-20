SpaceX成功测试载人飞船逃生能力，马斯克：我心潮澎湃

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SpaceX在周日将宇航员送入太空之前完成了上一次重大测试，这项至关重要的高速任务仅持续了几分钟。
该公司在美国航空航天局（NASA）肯尼迪航天中心对Crew Dragon火箭太空舱进行了飞行中止测试。
“总体而言，这到目前为止是一项完美的任务，”SpaceX CEO埃隆-马斯克（Elon Musk）在测试后的新闻发布会上说。“我心潮澎湃，这太棒了。”
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