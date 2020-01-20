马斯克“刷”的SpaceX火箭成功爆炸，人类太空飞行新纪元开启了？

火箭爆炸通常意味着任务失败。但是在周日，SpaceX借爆炸展示了其龙飞船的关键安全系统，该航天器未来将把NASA的宇航员运送到国际空间站。

周日的飞行并没有搭载任何人。这次的乘客是两个带有传感器的测试假人，用于了解如果需要使用太空舱逃生系统时，真正的宇航员将承受多大压力。该系统也能证明，即使在飞行阶段，当航天器上的大气压力最严重时，它也能顺利完成任务。测试后约9分钟，完整的太空舱最终降落在大西洋上。



SpaceX创始人兼CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在测试后的新闻发布会上说：“总的来说，这到目前为止是一项完美的任务。”

这一成就可能为打开太空新时代奠定基础。自航天飞机最后一次飞行之后的8年多时间里，美国还没有进行过载人太空发射任务，NASA不得不依靠俄罗斯来运送宇航员。

现在，由NASA雇佣的SpaceX和波音公司几乎已经准备好进行首次载人飞行，而且可能不仅是NASA宇航员。

“我们正处于低地球轨道商业化的风口浪尖。”NASA局长吉姆·布莱登斯汀（Jim Bridenstine）说，“我希望看到大量资金能支持各种让人类进入太空的活动。这些活动可以是工业化的生物医学，可能是高级材料，也可能是那些想去太空旅游的人。”

波音公司和SpaceX可能并不是仅有的将人员从美国送到太空的公司。蓝色起源（Blue Origin）和维珍银河（Virgin Galactic）似乎也都有望很快吸引其首批客户乘坐昂贵的短途太空旅游航班。即使大多数人只能经历几分钟的失重状态，也有可能大幅增加飞向太空的人类数量。

此次终止测试原定于周六举行，但由于天气原因推迟了一天。周日当天的海浪开始平静下来，但是风暴正在向发射台移动。

当地时间上午10时30分，陆地和海上的情况都非常好，足以使“猎鹰9号”火箭发射升空。

升空后的84秒，龙飞船上强大的推进器让飞船迅速脱离了火箭，达到了音速两倍以上的。之后火箭就爆炸了。

马斯克说，由于带有隔热罩，所以太空舱应该能够经受住逃脱之前所处的炽热环境。

“它看上去就像是《星球大战》里的东西，是从火球上飞出来的。”他说，“我们要避免这种情况。”

太空舱滑行到超过13万英尺（约合4万米）的高度，然后完成了精心设计的任务（脱离航天器底部、发射小型推进器并启动降落伞），然后飞入距起点约20英里的海中。

龙飞船的下一个任务是将两名NASA宇航员道格拉斯·赫利（Douglas G. Hurley）和罗伯特·拜肯（Robert L. Behnken）带到空间站。

马斯克说，该任务很可能会在今年第二季度进行。他说，猎鹰9号火箭和一个新的龙飞船太空舱将在2月底在佛罗里达州准备就绪，但安全审查需要一些时间。

国际空间站上的人员将在4月份降至3人，目前在那里工作的3名宇航员届时将会乘坐俄罗斯“联盟号”飞船返回地球。

按照目前的计划，赫利和贝肯的任务将持续两周，但可以延长，这将防止国际空间站的科学研究工作量下降。但要停留更长时间，则需要对宇航员进行额外的培训。

贝肯说：“到目前为止，我们在空间站上的责任是照顾自己，避免一团糟。”

布莱登斯汀表示，将在几周内决定是否让赫利和贝肯停留更长的时间。他还说，NASA仍在谈判购买联盟号的额外座位。

布莱恩斯汀说：“我认为我们拥有选择权很重要。”

返回轨道

NASA宇航员最后一次从美国发射升空是2011年7月8日，当时亚特兰蒂斯号航天飞机在佛罗里达完成了最后一次发射。

13天后，它滑向了肯尼迪航天中心的着陆点，那里现在已经成为博物馆。从那以后，来自美国和其他国家的宇航员一直称作俄罗斯“联盟号”火箭前往空间站，目前每个座位的价格超过8000万美元。

从1961年阿兰·谢泼德（Alan Shepard）的首次载人飞行到阿波罗号登陆月球降落，一直到航天飞机，NASA始终负责设计、制造和操作其火箭和航天器。

航天飞机退役后，NASA计划继续采用乔治·W·布什（George W。Bush）总统领导的星座计划。NASA的目标是研发“战神1号”火箭，将宇航员带到空间站。

但是，“战神1号”和相应的“猎户座”太空舱的成本持续上涨，导致计划一再推迟。奥巴马政府最终取消了该计划。

为了取代“战神1号”，NASA转向商业公司，通过这种模式来发射卫星，向空间站运送货物，并使用机器人行星探测器。但是，放弃载人飞行任务对NASA来说是一项更大的转变。

当NASA在2014年将商业载人飞行组合同授予波音和SpaceX时，希望能在2017年底开始运载宇航员。合同设定了固定价格，这与早期的NASA大型合同不同，后者还会向承包商补偿额外费用。

政府的监管机构对该计划的管理和成本提出了质疑，而波音和SpaceX都在此过程中遭受了技术挫折。一年前，SpaceX成功地将一艘没有搭载人员的龙飞船发送到了空间站，该公司当时开始加紧进行飞行中止测试。

但是在4月的一次地面测试中，用于中止测试的太空舱爆炸了。虽然当时没有造成人员受伤，但却推迟了SpaceX的时间表，因为它需要找到原因并加以解决。

12月，波音公司发射了Starliner太空舱，同样没有搭载人员，但由于飞船的时钟出现问题，该任务提早结束，并没有前往太空站。

行业壮大

许多航天爱好者希望商业载人计划能催生新的太空业务。

去年6月，NASA宣布将允许太空游客前往国际空间站旅行。Axiom Space公司表示，已经有一位乘客预订了为期10天的旅行，费用为5500万美元。该公司的任务最早可能会在2021年夏天启动。

但是，另一家名为Bigelow Space Operations的公司则表示将把空间站旅行计划推迟几个月。

“NASA仍有大量工作要做，”该公司的创始人兼CEO罗伯特·比格罗（Robert T。Bigelow）说，“这还为时过早。因此，我们不得不取消这些协议。”

预计NASA还将很快宣布一项竞标的获胜者，该竞标将向国际空间站附加商业模块，从而为游客提供更多的空间。

尽管如此，将人们带入轨道空间很可能只是太空事业投资的一小部分。

专门投资新兴太空公司的Space Angels CEO查德·安德森（Chad Anderson）说：“载人太空飞行肯定是一项生意。”但他补充说，他的公司主要将载人航天看作是引人注目的催化剂，而不是重大业务。

他说，主要的增长领域将是全球定位系统、对地观测和通信，而这些都不需要宇航员。

另外两家美国公司则希望在距离地球更近的地方带领乘客短暂前往太空边缘。

由蓝色起源和维珍银河制造的航天器就像一个大型过山车一样上下移动，它们会一直加速到进入轨道所需的速度。维珍的管理者乐观地表示，商业飞行将于今年开始。蓝色起源尚未运载任何乘客。

但这两家公司的太空之旅都与普通人无关。维珍银河的一个座位收取25万美元的费用。蓝色起源尚未披露具体收费。

但是这些公司可以大大增加前往太空旅行的人数。自尤里·加加林（Yuri Gagarin）成为太空第一人以来的近59年中，只有不到600人有幸飞往太空。