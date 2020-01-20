只知道集五福？春节期间支付宝还有这么多隐藏福利！

今年的集五福已经开始了，很多人说开始扫福才觉得过年。在集五福的活动中，通常大家只关心有没有敬业福？能不能抽中“全家福卡”帮全家还全年花呗？忽略了五福很多隐藏福利。另外支付宝还有一些重磅福利值得挖掘。

1、福卡“翻转”能刮奖

不要小看每一张福卡，可以通过翻转福卡进行抽奖，奖品超级丰富！有电影票、免费会员、外卖补贴、旅游机票等，还有不少小伙伴抽中了666健康金红包，能够实实在在生病时报销，自己用不上还能“共享”给贫困地区的孩子，看病能省钱，还能做公益。

除了福卡之外，平时使用支付宝也能免费领取报销额度，千万别错过。

2、春运出行享VIP服务

春运高峰期，支付宝钻石和铂金会员的优势就体现出来了。现在，全国40个城市的50多个高铁站，都可以免费享受贵宾服务！专属休息室、专属Wi-Fi、免费茶点饮料、手机充电、报刊杂志、登车提醒等，全部免费。更贴心的是，还可以带1.2米以下的儿童同行。

不仅是高铁站，北京首都机场、广州白云机场、杭州萧山机场也支持支付宝钻铂会员享受贵宾服务。

领取方式：【支付宝】-【支付宝会员】-【全部特权】-【出行特权】

3、每次支付都有奖

每次使用支付宝付款，都能看到有三选一的福利，有超市券、奖励金、攒加油额度、可报销医药费的“健康金”等等。

万一着急就直接退出，忘了点击领取。别慌，这些福利都在，千万别浪费了。

领取方式：上支付宝搜【惠支付】，就能看到所有的未领取的奖励啦！