内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

特斯拉购买柏林300公顷土地，距首家欧洲工厂更进一步

2020/1/20 19:08:50来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间1月20日晚间消息，据国外媒体报道，德国东部勃兰登堡州（Brandenburg）政府今日表示，特斯拉已同意购买柏林郊区的一处地产，这使得特斯拉在欧洲设立首家工厂又向前迈进一步。

特斯拉去年11月曾宣布，计划在德国东部勃兰登堡州（Brandenburg）的格伦海德（Gruenheide）建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。

今日，勃兰登堡州政府发言人弗洛里安·恩格斯（Florian Engels）在一份声明中称，特斯拉董事会已于当地时间上周六批准与勃兰登堡州达成的购地协议，购买占地300公顷的地块。据悉，勃兰登堡州议会财政委员会已于1月9日批准了这笔交易。

对此，特斯拉发言人也证实了这笔交易。恩格斯还透露，协议规定的初步购地价格为4091万欧元（约合4536万美元）。如果外部审查存在异议，还可以对价格进行修改。他还补充说，这处地块位于指定的工业区中，目前正在检查是否存在二战期间遗留武器，因为地下很可能还有未爆炸的炸弹。

对于特斯拉在德国建造工厂，德国政界人士、工会和行业团体表示欢迎，因为这有望为勃兰登堡创造多达7000个就业机会。但也有约250名当地人走上街头抗议，担心工厂可能危及供水，以及周围森林中的野生动物。

据悉，德国工厂主要用于生产Model 3和Model Y。该工厂将成为上海工厂之后，斯拉在在海外的第二座电动汽车工厂。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉欧洲

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    