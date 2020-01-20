特斯拉购买柏林300公顷土地，距首家欧洲工厂更进一步

北京时间1月20日晚间消息，据国外媒体报道，德国东部勃兰登堡州（Brandenburg）政府今日表示，特斯拉已同意购买柏林郊区的一处地产，这使得特斯拉在欧洲设立首家工厂又向前迈进一步。

特斯拉去年11月曾宣布，计划在德国东部勃兰登堡州（Brandenburg）的格伦海德（Gruenheide）建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。

今日，勃兰登堡州政府发言人弗洛里安·恩格斯（Florian Engels）在一份声明中称，特斯拉董事会已于当地时间上周六批准与勃兰登堡州达成的购地协议，购买占地300公顷的地块。据悉，勃兰登堡州议会财政委员会已于1月9日批准了这笔交易。

对此，特斯拉发言人也证实了这笔交易。恩格斯还透露，协议规定的初步购地价格为4091万欧元（约合4536万美元）。如果外部审查存在异议，还可以对价格进行修改。他还补充说，这处地块位于指定的工业区中，目前正在检查是否存在二战期间遗留武器，因为地下很可能还有未爆炸的炸弹。

对于特斯拉在德国建造工厂，德国政界人士、工会和行业团体表示欢迎，因为这有望为勃兰登堡创造多达7000个就业机会。但也有约250名当地人走上街头抗议，担心工厂可能危及供水，以及周围森林中的野生动物。

据悉，德国工厂主要用于生产Model 3和Model Y。该工厂将成为上海工厂之后，斯拉在在海外的第二座电动汽车工厂。