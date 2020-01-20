取暖全靠“意念”：特斯拉官方秀出中控大屏模拟壁炉效果

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IT之家1月20日消息 今天（1月20日）为大寒节气，而特斯拉官微特地十分应景地展示了此前推出的“浪漫模式”。
顾名思义，车主启用该功能后特斯拉的中控大屏上会呈现出壁炉的画面，而且内部的火苗还拥有动态效果，十分逼真。除了能动以外屏幕中的火苗还可以做到跟着车主播放的音乐一起“舞动”。
除了这种“玄学供暖”外，在特斯拉8.1版本更新中还加入了一个草图画板，车主可以将特斯拉的中控大屏作为画板并在上面写字/画画，有人甚至利用特斯拉车上的这项功能而求爱成功。
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