苹果开始首次销售认证的翻新iPhone XS与iPhone XS Max

IT之家1月21日消息 苹果iPhone XS与iPhone XS Max于2018年9月发布。如今，苹果开始首次销售经过认证的翻新iPhone XS和iPhone XS Max。

不过，这两款翻新的iPhone目前并未现身苹果中国官网。苹果美国官网显示，翻新机型包括深空灰、银、金等配色，并提供64GB、256GB与512GB等版本，所有型号均已解锁。

翻新的iPhone XS与iPhone XS Max：

iPhone XS-64GB：699美元，低于2018年9月的999美元；

iPhone XS-256GB：829美元，低于2018年9月的1149美元；

iPhone XS-512GB：999美元，低于2018年9月的1349美元；

iPhone XS Max-64GB：799美元，低于2018年9月的1099美元；

iPhone XS Max-256GB：929美元，低于2018年9月的1249美元；

iPhone XS Max-512GB：1099美元，低于2018年9月的1449美元。

苹果表示，所有翻新的iPhone设备均经过彻底检查、测试、清洁和重新包装，并配备全新的包装盒与所有手册和配件。苹果还安装了新电池，并更换了外壳。

此外，所有翻新的iPhone设备均具有自设备交付之日起有效的苹果一年标准保修。翻新的iPhone XS和iPhone XS Max还可通过199美元价格的AppleCare +延长保修期限。

目前，苹果并未提供翻新的iPhone XR。