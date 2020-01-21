员工离职创办竞争公司可以吗？苹果在诉讼中占上风

据外媒报道，苹果公司的一位前任高级芯片工程师可能很难摆脱苹果对他提起的一项违反合同的诉讼，这位工程师在辞职后成立了自己的处理器公司。

杰拉德·威廉姆斯三世（Gerard Williams III）在去年创立Nuvia Inc。之前，他曾在苹果公司担任平台架构师十年，协助领导iPhone芯片开发。威廉姆斯辩称，他与苹果公司签订的合同中有一项规定与加州的法律相冲突，该法律允许工人在其他地方工作时发展新业务。但在一项暂定裁决中，法庭拒绝了他提出的请求，圣克拉拉县高等法院法官马克·皮尔斯（Mark Pierce）表示，法律不允许员工在合同结束之前计划并准备创建一家竞争性企业，因为这样做就意味着该员工利用了雇主的时间和资源。



法官还驳回了威廉姆斯关于苹果审查他写给同事的批评公司的短信是侵犯了其隐私的主张。威廉姆斯试图将那些短信排除在诉讼证据之外。但皮尔斯并不同意。他写道：“在投诉中没有任何指控证实短信是通过窃听或记录机密通信而获得的。”

皮尔斯站在威廉姆斯的立场上，拒绝苹果提出惩罚性赔偿的要求，称该公司不能证明该工程师有意通过不忠诚来伤害前雇主。

尽管该裁决没有解决苹果公司的主张，但如果法官做出最终裁决，它将使苹果公司能够进行审前信息共享。

威廉姆斯的律师克劳德·斯特恩（Claude Stern）计划周二在圣何塞举行的听证会上对法官的调查结果提出异议。斯特恩说，威廉姆斯不能仅仅因为在苹果公司期间提出一项新业务的想法而被起诉，对于他曾从事的发明属于他以前的雇主这一主张，他们无法接受。

律师还指出，法官得出的结论是，苹果与威廉姆斯的知识产权协议“可能”违反了加利福尼亚州的法律，因为在威廉姆斯卸任后，苹果还禁止他招揽其员工。

斯特恩在电话采访中说：“杰拉德坚决否认申诉中的任何指控。”

威廉姆斯于2月份离开苹果，然后于同月与其他前苹果开发人员一起启动了Nuvia。去年11月，Nuvia走入公众视野，宣布获得5300万美元融资。