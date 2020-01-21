库克：苹果正在研究可在早期阶段识别健康风险的技术

IT之家1月21日消息 Apple Watch经过这些年的发展，已经越来越不局限于一款智能手表，而是用户不可或缺的健康伴侣，而苹果在运动健康和医疗方面也在投入越来越多的关注。根据外媒Appleinsider的消息，苹果CEO库克在美国当地时间1月20日表示，苹果正在研发可以在早期阶段识别健康风险的技术，类似于Apple Watch引入的心脏监测功能。

库克在接受采访时暗示了在Apple Watch上引入的心脏健康追踪功能的相关技术可能很快会也会应用到其他方向。我们知道，苹果已经在Apple Watch系列产品中引入了心房颤动的监测功能，在Apple Watch Series 4和Series 5上则更加入了FDA批准的心电图功能。

库克在接受采访时表示，他认为健康医疗和消费电子产业的交集领域目前还没有受到太多的关注，普通消费者的医疗保健还没有得到更多技术的保护，而当他们遭遇重大疾病的时候可能就晚了。

“我觉得将更多医疗保健的技术应用到我们普通生活相关的领域，会让我们的生活更加美好，还可以从根本上降低医疗成本，”库克说。

库克说：“传统的医疗保健领域，消费者要花费很多的钱，其中很大一部分原因是没有能够及时预防相关疾病……这需要一些时间，但也是我们现在正在做的事情——我今天不打算谈论——这些给我很大的希望。”