一直亏损：Uber Eats印度3.5亿美元卖身Zomato

打车软件巨头Uber在印度的食品配送业务Uber Eats一直处于亏损状态，目前已与本来的竞争对手公司Zomat达成协议，把食品配送业务打包出售给Zomato。

本周二，Uber宣布，将其在印度的送餐业务出售给当地竞争对手Zomato，以换取该创企9.99%的股份，这也是目前Uber放弃亏损业务的一种最新举措。

这两家公司对外表示，该服务的所有外卖应用程序（即Uber Eats）以及有关客户的基本信息（包括他们的电话号码和订单历史记录）都将转移到Zomato。此外，Uber的应用程序中，在接下来的六个月，通过点击“获取食物”按钮，将直接快捷链接到Zomato的应用上。

在去年5月首次公开募股之后，Uber面临着越来越大的压力，它在2019年里为降低成本还进行了裁员，毕竟投资者希望能尽快扭亏为盈。尽管其送餐服务Uber Eats当前发展迅速，但它面临着全球范围内的激烈竞争，公司只能被迫在补贴和促销优惠上投入大量资金，以吸引新用户。

通过将印度区域的Uber Eats业务卖给Zomato，Uber可以减少亏损，同时换来该创企的股份，Zomato在本月的身价估值已经达到了35.5亿美元。至于打车业务，Uber将继续运营，并与当地竞争对手Ola竞争。

Zomato和Swiggy是印度当地食品配送领域的领军公司，发展已经很成熟了，并共同控制着大约80%的印度食品配送市场。Zomato表示，收购后，Uber原来每月1000万份的食品订单将纳入自身，这样总体将增加到4000万份的订单量，这样和Swiggy相比，Zomato就略胜一筹。此次收购也将巩固Zomato在印度南部的市场位置，毕竟印度南部地区一直是Swiggy的强势市场。

尽管Uber本身是有打车业务的，但印度的Uber Eats并没有很好地吸引到印度的餐馆或顾客。因为印度的送餐工作是由摩托车快递员完成的，而乘车服务主要是由汽车提供的，所以其打车业务和食品配送业务之间几乎没有任何协同作用。

据某知情人士透露，在2019年的前三个季度，印度的Uber Eats占全球Eats预订总额的3%，却至少占经营亏损的25%。

Uber首席执行官Dara Khosrowshahi在11月的一次电话会议上告诉投资者，他原本计划的是使Uber在其运营的每个城市中成为主要或次要的送餐服务平台，但如果该计划失败，“我们将尽快处置，或者直接选择退出市场。”

他在周一的一份声明中说：“印度对Uber来说仍然是一个非常重要的市场，我们将继续投资以发展我们的本地Rides打车业务，目前打车业务在印度国内已经是领军者的角色。”

Uber最近在其经营的多个国际市场上都选择了退出的举措。9月，从韩国撤回了Uber Eats；2018年，将其在东南亚的乘车业务出售给了当地竞争对手。

去年3月，Uber收购了其在中东最大的竞争对手Careem，该笔收购已获得Careem大多数市场的监管机构的批准。

对于Zomato而言，收购印度的Uber Eats业务将有助于其与Swiggy竞争。两家公司一直在筹措资金，并且大量烧钱来争夺主导印度食品外卖市场的小额订单。

Zomato首席执行官Deepinder Goyal表示：“此次收购极大地巩固了我们在这一行业领域的地位。”

Zomato于2008年开始作为一个在线指南类App，用于扫描餐馆的菜单。后来增加了评论和预订功能，最近又增加了送餐服务，现在这已成为其业务核心。它的投资者包括蚂蚁金服（Ant Financial），该公司在本月的新一轮融资中又为Zomato增加了1.5亿美元的资金。

为了增加收入，Zomato于2017年启动了一项名为Zomato Gold的忠诚度计划，该计划为食客在数千家餐厅提供买一送一的优惠。该程序非常受欢迎，最初仅限于面对面用餐，但后来扩展到食品配送领域。

当年，餐饮业仍在与Zomato及其他食品配送服务不断抗衡，去年有数百家餐馆因损失惨重而退出了该计划，很多餐馆老板认为这是在让餐馆来承担折扣的高额代价。