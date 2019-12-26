卡兰尼克彻底退出Uber，下一战场是共享厨房

北京时间12月26日早间消息，根据乘车共享巨头Uber 12月24日发布的公告，该公司创始人兼前CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）将从公司董事会辞职。

在此之前，卡兰尼克用了两个月时间出售Uber股票，以约27亿美元的总金额将其持有的全部Uber股票变现。

“在过去的10年，Uber一直是我生活的一部分，”卡兰尼克在声明中解释说，“在这10年即将结束时，随着公司的上市，专注于当前的业务和慈善事业对我来说似乎是正确的时机。”

根据他最近的活动，这意味着他将在厨房工作。具体来说，他对“鬼魂厨房”（ghost kichens）非常感兴趣，这是一种针对外卖进行优化的商业烹饪空间，对餐馆老板来说相当于WeWork与Uber的融合。

这样做的目的是提供只做外卖的餐厅，与传统的餐饮场所相比，这些餐厅的设计风险或投资相对较小。这种商业模式在美国或欧洲还不流行，但在中国很有市场。

卡兰尼克2018年3月斥资1.5亿美元买下了洛杉矶City Storage Systems的控股权，后者是CloudKitchens的控股公司。该公司的官网显示大约需要“2万美元和2个月的押金”即可开店。CloudKitchen通过Postmates和Grubhub等在线订购平台帮助其租户吸引客户。

“在传统餐厅领域，要保持相关性是一项艰巨的任务。创建和建立纯外卖品牌的速度更快，更灵活。这就是未来。”一位餐厅老板埃里克·格林斯潘（Eric Greenspan）说，他为CloudKitchen网站提供了证明。“CloudKitchens使我可以更加自由地进行实验，因为大大降低了失败的风险。如果某个品牌无效，您只需在外卖应用上下架即可。仅此而已。”

卡兰尼克希望将这项业务带到中国。在那里，这个概念并不新颖的，竞争也很活跃。例如，熊猫星厨是一家总部位于北京的公司，被称为“WeWork的厨房版本”，拥有120多个共享厨房。这家公司成立于2016年，今年初筹集了5000万美元。另一方面，尽管有一位众所周知的大胆而傲慢的投资者，但CloudKitchens在其网站上的宣传并不多，一直保持低调。

据悉，卡兰尼克一直在用自己的资金资助CloudKitchens，但今年早些时候又从沙特阿拉伯主权财富基金筹集了4亿美元。