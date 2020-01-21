内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星Galaxy Note10 Lite正式登陆印度：约3800元人民币

2020/1/21 18:08:23来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月21日消息 今天三星将Galaxy Note10 Lite带到了印度，其搭载了Exynos 9810芯片组，价格为38,999印度卢比（约3800元人民币，为6GB内存版本）。相比之下，Galaxy Note10的起价为69,999印度卢比，约合980美元，而Plus版的价格更贵，为10,000印度卢比  / 140美元。

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note10 Lite机型可以选配6GB或8GB的运行内存，标配128GB的内部存储空间，运行新的Android 10，颜色方面包括Aura Glow，Aura Black和Aura Red可选。

Galaxy Note 10 Lite支持S Pen和低功耗蓝牙，意味着可以通过单击手写笔来演示文稿，控制视频甚至拍照。三星还为这款手机配备了自家的Exynos 9810处理器，曾在Galaxy S9和Galaxy Note 9中使用过，内置4,500mAh电池。

Galaxy Note 10 Lite三摄包括1200万像素长焦摄像头，支持2倍光学变焦，一个1200万像素的超广角相机，和一个1200万像素的主摄像头，采用常规的光学图像稳定技术和双像素自动对焦技术。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy Note10 Lite

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    