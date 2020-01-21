三星Galaxy Note10 Lite正式登陆印度：约3800元人民币

IT之家1月21日消息 今天三星将Galaxy Note10 Lite带到了印度，其搭载了Exynos 9810芯片组，价格为38,999印度卢比（约3800元人民币，为6GB内存版本）。相比之下，Galaxy Note10的起价为69,999印度卢比，约合980美元，而Plus版的价格更贵，为10,000印度卢比 / 140美元。

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note10 Lite机型可以选配6GB或8GB的运行内存，标配128GB的内部存储空间，运行新的Android 10，颜色方面包括Aura Glow，Aura Black和Aura Red可选。

Galaxy Note 10 Lite支持S Pen和低功耗蓝牙，意味着可以通过单击手写笔来演示文稿，控制视频甚至拍照。三星还为这款手机配备了自家的Exynos 9810处理器，曾在Galaxy S9和Galaxy Note 9中使用过，内置4,500mAh电池。

Galaxy Note 10 Lite三摄包括1200万像素长焦摄像头，支持2倍光学变焦，一个1200万像素的超广角相机，和一个1200万像素的主摄像头，采用常规的光学图像稳定技术和双像素自动对焦技术。