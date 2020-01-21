内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

国外一用户取消订阅服务后，被惠普远程禁用打印机墨盒

2020/1/21 18:58:02来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月21日消息 你购买一样东西，仅仅意味着你获得了使用权，而不是所有权，这是过去几十年来互联网技术进步缓慢建立的新常态。科技企业通过技术手段例如数字版权管理（DRM）来保护自己，但也往往让消费者遇到摸不着头脑的情况。

最近国外用户Ryan Sullivan在Twitter上分享了一件事：他停止按月订阅一项称为HP Instant Ink的服务，然后惠普就禁用他打印机中的墨盒。

Sullivan表示，他是因为发现惠普每月会向他收取4.99美元的费用，但自己并不知道这是什么费用，所以才取消了这个费用。然后不久，他就发现原本正常运行的墨盒已被远程禁用。

出现问题后，Sullivan才知道，原来“必须先将打印机注册到HP Instant Ink服务中，才能使用墨盒”。事实上惠普要求其客户将符合HP Instant Ink要求的打印机注册为其中一种Instant Ink计划，并继续按月付费，才能使用该设备。

根据外媒Reclaimthenet的介绍，惠普的解释是：公司会根据客户每月打印的页面数收取费用，并且对页面数量进行远程监控。

同时惠普解释称，这样做并不是为了达到某种宣传效果，而是为客户节省时间和金钱的一种方式。但是，惠普似乎并没有为客户解释详尽。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：惠普打印机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    