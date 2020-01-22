神操作：Uber允许司机自行定价以证明他们并非该公司员工

北京时间1月22日消息，优步（Uber）目前允许加州的一些司机自行设定车费，以证明该公司的说法，即他们是自由职业者而非优步员工。周二该公司股价涨近7%，创近5个月以来最大涨幅。

这是该公司为应对将于1月1日生效的新劳工法案California Assembly Bill 5而做出的最新调整。该法案试图将零工经济员工重新归类为享有病假等福利的雇员，而非自由职业者。

该法案规定，将个人归类为自由职业者的举证责任属于雇佣实体。本月早些时候，优步调整了司机应用程序，取消了限时价格，取消了对拒绝出行的处罚，并显示了司机每次出行可以赚多少钱。

从周二开始，圣巴巴拉、萨克拉门托和棕榈泉机场的司机将能够以10%的幅度增加费用，最高可达到正常水平的5倍。该人士表示，优步将在未来几周完善这一功能，并根据测试结果，可能在未来几个月更广泛地部署这一功能。

加州的新劳工法案可能会颠覆优步和其他公司利用按需劳动力建立的数十亿美元的业务。优步、Lyft、DoorDash和Postmates正在支持加州一项废除该法律的投票倡议，同时承诺21美元的最低时薪，并为司机提供一些福利。

优步和Lyft的分析师认为，该法案对两家公司的商业模式构成了生死存亡的威胁，他们指出，价格上涨幅度可能高达30%。