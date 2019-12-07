5G时代，美国运营商渴望从网络切片中获得新的收入

在Mobile World Live的一系列采访中，美国运营商的高管们概述了在5G世界中如何利用网络切片技术产生新的收入。目前，该行业仍在为投资下一代技术的商业理由而苦苦挣扎。

随着运营商转向SA（独立组网），网络切片是即将出现的一个5G关键特性，这将使他们能够以独特的组合方式分配网络能力。Verizon、AT&T和T-Mobile美国都致力于在2020年实现SA。

Verizon的首席产品开发官尼基·帕尔默（Nicki Palmer）表示，从理论上讲，运营商可以为游戏玩家提供一套有保障的带宽和延迟能力，并对此收费。她列举了企业和物联网用例中类似的例子，指出切片可以“在一段时间内”提供，可以是一小时、一天，也可以是经常提供。

Sprint负责产品工程的副总裁瑞安·沙利文（Ryan Sullivan）认为，这样的方案代表了一个从产能过剩的网络领域产生收入的机会，并将工业、医疗和交通领域列为该方案的主要目标。

AT&T移动业务高级副总裁凯文·彼得森（Kevin Petersen）指出，成功的关键因素将是提高企业和消费者对5G和特定网络切片功能的认识。

这三家公司都表示，现在就确定切片的价格还为时过早。

但实施网络切片也会付出代价，T-Mobile美国无线网络功臣和开发部门高级副总裁马克·迈克迪米德（Mark McDiarmid）很快指出:“人们会谈论这些事情，但他们实际上并未（谈论）切片的成本、复杂性，以及为了实现这一切所必须建立的架构。”